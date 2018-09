Wolfgang-Ratke-Schule in Wilster : Schüler laufen für die Sternenbrücke

200 Kinder drehen ihre Runden: Erfolg für Spendenaktion bei der Wolfgang-Ratke-Schule.

21. September 2018

Bei idealem Wetter startete der jährliche Lauftag der Schülerinnen und Schüler der Wolfgang-Ratke-Schule in Wilster. Mehr als 200 Kinder der Klassenstufen 1 bis 4 versammelten sich bei Sonnenschein auf dem Sportplatz am Schulzentrum. „Laufen für den guten Zweck“ lautete das Motto der Veranstaltung.

Die Mädchen und Jungen hatten zuvor mit ihren Laufkarten Sponsoren im Verwandten- und Freundeskreis gesucht, die für jede gelaufene Minute einen Spendenbetrag eintragen konnten. Somit stieg der Spendenbetrag, je länger das Kind lief. Die Gesamtlaufzeit war auf 60 Minuten beschränkt.

Unterstützt von mitlaufenden Lehrkräften und Eltern, die auch anfänglich das Lauftempo einbremsten, schafften es die meisten Kinder, die gesamte Zeit durchzuhalten. Mit Anfeuerungsrufen der Zuschauer und lauter Musik erschienen die vielen Läufer auch kurz vor Ablauf der Zeit noch bester Laune. Einige sprinteten sogar die letzten Sekunden und zeigten ihre sportliche Kondition.

So mancher Sponsor hatte sicherlich nicht mit dem Durchhaltevermögen des Kindes gerechnet und musste tief in die Tasche greifen. Aber diese Spende ist gut angelegt, denn die Hälfte des Erlöses wird wie in den vergangenen Jahren für das Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg gespendet. Die restlichen fünfzig Prozent nutzt die Schule für die Finanzierung ihres Zirkusprojektes im Mai 2019.