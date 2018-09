Hohenlockstedter Pellkartoffeltage : Schüler kämpfen um Medaillen: Olympiaden auf dem Kartoffelacker

Am Mittwoch werden die Feierlichkeiten um die tolle Knolle eingeläutet.

von shz.de

23. September 2018, 18:00 Uhr

Mit der am Mittwoch, 26. September, stattfindenden Kartoffelolympiade, bei der Viertklässler der Grundschulen Hohenlockstedt, Hohenaspe, Schenefeld, Münsterdorf und Hennstedt um den Sieg kämpfen, werden die Hohenlockstedter Pellkartoffeltage eingeläutet. Bereits ab 10 Uhr werden die Schüler auf dem Kartoffelhof von Siegfried Thurau in Ridders in verschiedenen Disziplinen rund um die Knollen mit Geschicklichkeit und Wissen absolvieren. Geleitet werden die Spiele von der ehemaligen Pellkartoffelkönigin Yvonne Seifried.

Neben verschiedenen Gästen werden auch Amtsvorsteher Clemens Preine und die diesjährige Schirmherrin, Annegret Lietzau, die Olympiade unterstützen. Über Zuschauer, die die kleinen Olympioniken anfeuern , würde sich Organisatorin Sonja Weingang freuen. Dank richtet sie an die Sponsoren, die für eine Verköstigung sorgen.