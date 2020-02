Heiligenstedten : Schüler gestalten Gottesdienst mit eigener Predigt

Jungen und Mädchen der Julianka-Schule Heiligenstedten laden am 1. März zu einem Schulgottesdienst in die St.-Marien-Kirche ein.

16. Februar 2020, 14:03 Uhr

Heiligenstedten | Die Schüler der Julianka-Schule Heiligenstedten laden für Sonntag, 1. März, ab 9.30 Uhr zu einem Schulgottesdienst in die St.-Marien-Kirche ein.

Vorbereitet wurde der besondere Gottesdienst von allen Kindern der Schule, indem sie zunächst beschrieben, was sie am normalen Gottesdienst mögen, was sie nicht so gut finden und wie in ihren Augen ein guter Gottesdienst aussehen sollte. Aus den Ergebnissen haben die Viertklässler eine altersgerechte „Predigt“ erstellt. Dazu werden alle Kinder Lieder singen. Natürlich ist die Gemeinde eingeladen.

Die Schüler übernehmen auch die Gebete. „Pastor Matthias Gerber wird nur ganz wenig zu tun haben“, sagt Schulleiterin Constanze Reimers. Auf Wunsch der Kinder wird er auch keinen Talar tragen. „Die Kinder haben sich einen bunten und fröhlichen Gottesdienst gewünscht, ähnlich wie in Afrika.“ Danach gibt es eine Kaffeetafel.