Gegen die Gefahren im Strassenverkehr : Schüler der Itzehoer AVS leuchten im Dunkeln

Interner Wettbewerb an der Auguste-Viktoria-Schule Itzehoe: Fünft- und Sechstklässler finden kreative Lösungen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

von Grischa Malchow

11. Dezember 2019, 10:43 Uhr

Itzehoe | Viele kennen solche Situationen: Der morgendliche Weg zur Arbeit ist im Winter von Finsternis gesäumt, plötzlich taucht aus der Dunkelheit eine Gestalt auf, die man erst im letzten Augenblick sieht. Die dunkle Jahreszeit birgt im Straßenverkehr besonders viele Risiken. Fahrradfahrer und Fußgänger, die nicht gut erkennbar sind, leben sehr gefährlich.

An der Auguste-Viktoria-Schule (AVS) nahm man das zum Anlass für „Glow in the Dark“, einen Wettbewerb zur Sensibilisierung der Orientierungsstufe. Die Klassen des fünften und sechsten Jahrgangs sollten dabei möglichst kreativ ihre Alltagskleidung mit leuchtenden Utensilien bestücken. So wurden beispielsweise Warnwesten verwendet, um Buchstaben oder Streifen auszuschneiden.

Vor zwei Jahren gab es die erste Auflage von „Glow in the Dark“ (Leuchten in der Dunkelheit). Die Idee hatte Katja Sörensen, Lehrerin und Verkehrserziehungsbeauftragte der AVS: „Ich war vor ein paar Jahren auch zu eitel, mir eine Leuchtweste anzuziehen. Da habe ich mir gedacht, das muss doch schöner gehen.“

Bei der Siegerehrung lobte Sörensen noch einmal alle Teilnehmer: „Toll, wie man euch nun in der Dunkelheit sehen kann.“ Und sie machte deutlich, dass die Wahl der Sieger aufgrund der hervorragenden Ideen nicht leicht fiel. Jurymitglied Wolfgang Wein, Präventionsbeamter der Polizeidirektion Itzehoe und Verantwortlicher für die Verkehrserziehung, erklärte die Bedeutung von Reflektoren und Co.: „Sicherheit durch Sichtbarkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Jeder erschrickt sich, wenn neben ihm plötzlich ein dunkler Schatten auftaucht. Alles, was blinkt und glitzert, hilft.“

Leer ging in diesem Jahr keine Klasse aus. Die Stadtwerke hatten dazu beigetragen, dass es für jeden Schüler LED-Lichter zum Anhängen und Süßigkeiten gab. Für die ersten drei Klassen gab es überdies Geldbeträge für die Klassenkasse. Das Preisgeld stammte aus den Einnahmen aus dem Schulbasar.

Den ersten Platz belegte die Klasse 5d vor der 5c und 5e. Auf einem geteilten vierten Rang landeten die 6d, 6e und 5a.