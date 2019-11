Gemeinschaftsschule Kellinghusen : Schüler aus Mostar zu Besuch

Austausch: Muslime aus Bosnien und Herzegowina an der Gemeinschaftsschule Kellinghusen.

20. November 2019, 12:37 Uhr

KELLINGHUSEN | Pizzaduft und Farbgeruch zieht durch das Forum der Gemeinschaftsschule. Zum Abschluss eines Schüleraustauschs im Rahmen der Stiftung „Schüler helfen Leben“ (SHL) ist ein gemütliches Essen geplant. Vorher soll jedoch eine bleibende Erinnerung fertig gestellt werden.

Während ein Teil der Jugendlichen sich als Pizzabäcker verdingt, bemalen die anderen im Kunstraum ein Puzzle aus großen Leinwandquadraten. Gemeinsam mit den neuen Freunden aus Mostar (Bosnien und Herzegowina) wird ein Bild für Völkerverständigung und Frieden geschaffen.

Ich finde es großartig, dass die Schüler die Idee des interkulturellen Austauschs bei uns verankern wollen. Gerd Christian Thielmann, Schulleiter.

Eigentlich wollten die Jugendlichen eine Sporthallenwand mit einem bunten Gemälde schmücken. „Wegen des Regens ging das aber nicht“, sagt Lehrer Jürgen Potthoff-Jürs. Gemeinsam mit dem Kollegen Oliver Grönke hatte er den einwöchigen Besuch von 16 muslimischen Schüler aus Mostar organisiert.

Die Stadt mit der bekannten Brücke, ist der größte Ort in Herzegowina, dem südlichen Teil von Bosnien und Herzegowina.

Von Schülern auf den Weg gebracht

Ins Leben riefen den Schüleraustausch über SHL die ehemaligen Schülersprecher Jan Stenzel (18) und Lennick Hinrichs (17). „Das ist ein Punkt aus unserem Wahlprogramm“, erklärt Hinrichs. An dem trilateralen Projekt seien neben der deutschen Seite jeweils zwei Schulen aus Bosnien und Herzegowina beteiligt, erläutert Stenzel. Ziel sei, die Verständigung zwischen den Ethnien der Bosnier und Kroaten zu fördern.

Kaum Kontakt

Denn auch mehr als 20 Jahre nach dem Krieg hätten die jugendlichen Angehörigen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen sich kaum kennen gelernt. „Leider hat eine katholische Schule abgesagt.“ Aus der Stadt Mostar kamen ausschließlich muslimische Schüler mit ihren Lehrerinnen Enida Setka und Tea Gastan.

Untergebracht bei den Eltern der gastgebenden Oberstufenschüler, konnten sie sowohl in das deutsche Familien- als auch in das Schulleben in der Gemeinschaftsschule mit Oberstufe hinein schnuppern. Neben einer Stadt-Rallye beinhaltete der Austausch eine Reihe von Ausflügen – wie der Besuch des Nationalparks Wattenmeer sowie der Städte Lübeck und Hamburg.

Schüler helfen Leben (SHL) ist die größte jugendliche Hilfsorganisation in Deutschland. Sie fördert und betreibe Jugend- und Bildungsprojekte in Südosteuropa, Jordanien und Deutschland mit den Themenschwerpunkten Antidiskriminierung, Jugendengagement und der Unterstützung von Geflüchteten. Einmal im Jahr richtet SHL deutschlandweit den Sozialen Tag aus, an dem Schüler die Schulbank gegen einen Arbeitsplatz tauschen und ihren Lohn für Gleichaltrig spenden.

„Kennen gelernt haben wir uns schon vorher über die sozialen Medien“, erklärt Stenzel. Über einen eingestellten Steckbrief konnten jeweils acht Mädchen und Jungen nach Interessenlage ihre Austausch-Partner auswählen. Als „temperamentvoll, aber echt herzlich“ beschreiben die Initiatoren ihre Gäste, mit denen auf Englisch kommuniziert wurde. „Das sind alles tolle Sportler“, zollt Hinrichs ihnen Respekt.

Gegenbesuch im März

Zunächst steht im März 2020 ein Gegenbesuch in Bosnien und Herzegowina, einem der jüngsten Länder Europas, auf dem Programm. Finanziert wurde der Austausch über die Stiftung Schüler Helfen Leben sowie mit Bundes- und EU-Mitteln.