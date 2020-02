Kreis Steinburg : Schreckgespenst Schweinepest

Kreisveterinäramt trifft Vorbereitungen gegen gefährlichen Virus. Notfallpläne liegen vor – und werden kontinuierlich fortgeschrieben.

von Joachim Möller

04. Februar 2020, 18:12 Uhr

Kreis Steinburg | „Afrikanische Schweinepest – Sperrbezirk“ – die ersten Schilder mit dieser Aufschrift hat das Steinburger Kreisveterinäramt gerade bestellt. Allerdings nur vorsorglich. Denn noch ist die Afrikanische Schweinepest (ASP) in Deutschland nur ein bedrohliches Schreckgespenst. Allerdings wächst die Sorge vor einem Ausbruch, da erst vor zwei Wochen ein totes Wildschwein wenige Kilometer vor der deutschen Landesgrenze in Polen gefunden worden war.





„Oberstes Gebot ist es, die Seuche raus aus Deutschland zu halten“, sagt Dr. Birte Hellerich. Denn ein Ausbruch hätte enorme wirtschaftliche Folgen. Einige Länder würden nämlich sofort den Export deutscher Schweine stoppen. Zu den bereits eingeleiteten Präventionsmaßnahmen in Schleswig-Holstein gehören deshalb Regelungen mit dem Jagdverband, um den Wildschweinbestand zu reduzieren. So wird den Jägern bei getöteten Wildschweinen die Gebühr für die notwendige Trichin-Untersuchung erlassen. Und sie erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 Euro, wenn sie Fallwild finden, eine Probe für die Untersuchung auf ASP im Landeslabor entnehmen und das Fallwild entsorgen. Zudem wurden Sammelstellen eingerichtet, in denen tote Tiere entsorgt werden können: Im Kreis Steinburg in Itzehoe, Kellinghusen und Wacken. Landesweit trifft sich alle acht Wochen ein Arbeitskreis, dem auch Hellerich angehört, der über weitere Möglichkeiten diskutiert.

Neben Präventions- und Schutzmaßnahmen gibt es für den Ernstfall im Kreisgebiet aber auch Notfallpläne, die das Veterinäramt erstellt hat und kontinuierlich fortschreibt. Ziel dabei: die Seuche eingrenzen und ein Weiterausbreiten auf Hausschweine verhindern. Das wird, so die Kreisveterinärin, nur mit einem erheblichen Aufwand an Zeit, Geld und Material möglich sein. „Wenn die Schweinepest kommen sollte, werden wir sie mit gemeinsamer Kraft bewältigen.“

Wird ASP bei einem Wildschwein festgestellt, werden ein so genanntes gefährdetes Gebiet (bis zu einem Radius von 15 Kilometer) und eine Pufferzone (bis zu 30 Kilometer) eingerichtet – je nach Beschaffenheit von Flächen, natürlichen Grenzen wie Flüsse und Dichte an Wildschweinen. Parallel wird in einem Umkreis von drei Kilometern um das infizierte Wildschwein herum das Gebiet nach kranken Tieren abgesucht, ein weiteres Team ist für den eventuellen Abtransport zuständig. „Die intensive Suche ist notwendig, denn wir müssen genau wissen, seit wann die Seuche ausgebrochen ist“, sagt die Expertin.

Erst danach wird ein so genanntes Kerngebiet festgelegt, das einen Radius von drei Kilometer haben kann. Dort gibt es dann einschneidende Einschränkungen. Wenn die Schweinepest den Kreis Steinburg als eines der ersten Gebiete in Deutschland trifft, werde sogar ein Zaun um die Fläche herum gezogen. Das Land habe bereits Material besorgt, „das uns dann innerhalb weniger Stunden zur Verfügung stehen würde“. Notwendig im Sperrgebiet sei es dann, für Ruhe zu sorgen, damit sich dort die Seuche nicht weiter ausbreitet. Dort, wie auch in dem gefährdeten Gebiet, ist das Transportieren von Tieren in und aus den dort gelegenen Betrieben untersagt (Ausnahmen sind möglich). Spazierengehen, Joggen, Reiten oder ähnliches werde wohl auch nicht mehr gestattet, so Birte Hellerich. Und gleichzeitig würde das Kerngebiet „frei von Wildschweinen gemacht“. Wird die Seuche trotz aller Vorsorge doch einen Hausschweinbestand treffen, müssen diese Tiere alle getötet werden.

Sorgen bereitet der Veterinärin, dass im Ernstfall Schweinehalter aus den Gebieten ihre Tiere nur mit erheblichen Auflagen und teuren Untersuchungen zum Schlachthof bringen können – wenn sie in der Situation überhaupt einen finden. Die Ställe könnten überfüllt werden, Tierwohl sei nicht mehr gegeben. „Wir müssen auf jeden Fall vermeiden, dass die Tiere leiden. „Das ist eines unserer höchsten Ziele.“ Betriebe und Fleischindustrie seien deshalb gefordert, Lösungen anzubieten.

Einschränkungen müssen auch die 15 Betriebe hinnehmen, die ihre Schweine frei laufen lassen. In der Pufferzone müssen die Tiere in die Ställe. Und das für eine längere Zeit. Denn aufgehoben werden alle Maßnahmen erst sechs Monate nach Bekanntwerden des letzten Ausbruchs in dem Gebiet. Ein Vorbild für die deutschen Bemühungen sei Tschechien, so Hellerich. Dort sei es gelungen, die Schweinepest wieder auszurotten.

Klar ist für die Tierärztin, dass der Kreis zur Unterstützung auf die Hilfe unter anderem von Jägern, Landwirten und Ordnungsämtern angewiesen ist. Mit allen Beteiligten stehe sie in regem Kontakt. „Wir ziehen alle an einem Strang.“