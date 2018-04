Engelbrechtsche Wildnis : Schreck in der Morgenstunde

Ein Feuer sorgt für Alarm im Psychiatrischen Centrum. Eine Matratze war in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

von Christine Reimers

25. April 2018, 05:00 Uhr

Es waren Minuten des Schreckens für die Bewohner und Mitarbeiter des Psychiatrischen Centrums. In einem Zimmer im zweiten Obergeschoss hatte eine Matratze Feuer gefangen und die Station unter Qualm gesetzt. Laut Kriminalpolizei hatte eine 59-jährige Bewohnerin offensichtlich in ihrem Zimmer geraucht. „Dabei ist nach ersten Erkenntnissen wohl ihre Matratze in Brand geraten“, erklärte Polizeisprecher Stefan Hinrichs.

Erleichtert war Centrumsleiter Michael Thee, dass niemand zu Schaden gekommen ist. „Zum Glück haben wir die Evakuierung geübt“, sagte er zu dem glimpflichen Ausgang. 150 Heimbewohner sowie 50 Angestellte mussten den Altbau zwischenzeitlich verlassen. „Die Mitarbeiter haben sehr gut gehandelt“, unterstrich Thee. Inzwischen gehe es auch allen wieder gut, die Ereignissen seien in einer Nachbesprechung aufgearbeitet worden. Es war gegen 8.30 Uhr als der Alarm die Feuerwehr in Marsch setzte.

Die Brandmeldeanlage des Centrums ist direkt mit der Leitstelle gekoppelt. „Dort braucht keiner mehr zum Telefon greifen“, so Ties Tießen von der Glückstädter Feuerwehr, die mit der Drehleiter angerückt war. Die Wehr war gemeinsam mit den Kameraden der Herzhorner und der Engelbrechtschen Wildnis im Einsatz. Die Leitung des hatte Frank Letje. „Wir waren schnell vor Ort.“ Dementsprechend sei das Feuer schnell gelöscht worden. Als größeres Problem stellte sich die starke Qualmentwicklung heraus. „Auch die Nachbarstation war sehr stark betroffen.“ Die Feuerwehrleute öffneten die Fenster und arbeiteten mit großen Ventilatoren, so genannten Druckluftbelüfter.“ Als vorbildlich bezeichnete Letje die Evakuierung der Bewohner. „Sie verlief ruhig und sehr geordnet.“ Das bestätigte Stefan Hinrichs: „Das Heim hatte zuvor bereits viele Male erfolgreich Übungen für den Ernstfall durchgespielt.“ Eine Maßnahme, die sich gestern auszahlte.

Schließlich überwog die Freude darüber, dass keiner zu Schaden kam. Lediglich das Zimmer ist vorerst nicht bewohnbar. „Die Renovierung dürfte einige Tausend Euro kosten“, so Hinrichs.

Nachdem die Feuerwehr das Gebäude ausgiebig gelüftet hatte, konnten die Bewohner ihr Heim wieder beziehen.