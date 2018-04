Jahrmarkt in Itzehoe : Schrauben, Putzen, Fertig werden

Auf den Malzmüllerwiesen laufen bei Fahrgeschäften letzte Vorbereitungen für die Eröffnung des Jahrmarktes heute um 16 Uhr.

von Lisa Strobel

26. April 2018, 05:00 Uhr

Peter Janiak dreht entspannt eine neue Glühbirne an der riesigen, orangenen Deko-Kuppel vor dem Riesenrad fest. „Heute kommt die Bauabnahme, bevor wir den Betrieb eröffnen, deshalb muss alles fertig werden“, sagt der Riesenrad-Mitarbeiter. Was am Rad noch fehlt, sind vor allem Lichtelemente und die Gondeln. Auch bei den anderen Fahrgeschäften wird auf Hochtouren geputzt, montiert und repariert.

Das Riesenrad befindet sich in diesem Jahr direkt am Eingang des Jahrmarktes. Mit einem Kran werden gerade die Gondeln von einem Anhänger gehievt. Die Dächer fädelt Janiak mit seinen Kollegen, wie auf einen Strohhalm, auf dicke Metallstangen auf. Gondel für Gondel, 24 an der Zahl, nimmt das Riesenrad Gestalt an. „Ich mache das schon seit zwölf Jahren – da sitzt jeder Handgriff“, sagt Janiak, der sich selbst nur bei schönem Wetter ins Riesenrad setzt.

Ähnlich wie bei Janiak hat auch Peer Sluppke die Arbeit mit den Fahrgeschäften quasi geerbt. Seit Generationen betreibt seine Familie Fahrgeschäfte. In Itzehoe betreibt Sluppke die Kinderrennbahn. Im Vergleich zum Riesenrad geht sein Aufbau schnell. „Das ganze Karussell befindet sich auf einem Wagen, den man hydraulisch ausklappen kann. Wir müssen dann nur noch die Wagen einzeln rüber schieben“, erklärt er. Der Techniker Kay Wille kontrolliert nochmal die Schienen und verschraubt einige Teile neu. „Für mich ist es eine tolle Abwechslung auf dem Jahrmarkt zu arbeiten“, sagt Wille. Sonst arbeitet er in einem Stahlbaubetrieb. Abschließend wird die Beleuchtung kontrolliert und das Fahrgeschäft gesäubert. Gegenüber, am „Jumper“ geben die Mitarbeiter alles, damit das Fahrgeschäft glänzt – sie schrubben und spritzen alles ab. Die Fahrbahn des Autoscooters wird nochmal gefegt. Schließlich dreht sich auch das Riesenrad mit allen Gondeln. Für die Eröffnung ist alles bereit.