Wilster : Schotten bis Ende November dicht

Bei den Sanierungsarbeiten an der Schleuse Kasenort kommt es zu Verzögerungen.

von Volker Mehmel

28. September 2018, 10:16 Uhr

Sehr zum Leidwesen vieler Wassersportfreunde, die sehnsüchtig darauf warten, ihr Winterquartier beziehen zu können, ziehen sich die Sanierungsarbeiten an der Schleuse Kasenort weiter hin. Auch für den Verkehr ist das Brückenbauwerk noch voll gesperrt. Ziel ist jetzt, so Roman Stöckmann vom Bauamt Wilstermarsch, eine Freigabe der Schleuse bis Ende November. „Vielleicht eine Woche früher“, fügt er hinzu und hofft auf einen reibungslosen Verlauf der Arbeiten. Ursprünglich sollten die Segler schon Ende Oktober wieder freie Fahrt haben.

Insgesamt sind für die Wiederherstellung des unter Denkmalschutz stehenden historischen Bauwerks rund zweieinhalb Jahre angesetzt. Das Herzstück für die bessere Entwässerung der Wilstermarsch, das Schöpfwerk, ist bereits voll in Betrieb. „Es funktioniert auch. Wir machen öfter einen Testlauf“, so Stöckmann in einer Zwischenbilanz vor den Mitgliedern des städtischen Bauausschusses. Was folgte, waren die Trockenlegung der Schleuse und die Sanierung der äußeren Tore. Deren Substanz habe sich als erfreulich gut erwiesen. Anfang Oktober sollen sie wieder eingesetzt werden. Bis dahin sollen auch die Arbeiten am Mauerwerk abgeschlossen sein, was sich als höchst zeitaufwendig erwies. Weil ein großer Teil des Bauwerks unter Wasser steht, hat man einen besonders wasserresistenten Ziegel eingesetzt, der allerdings auch nur sehr schwer zu verarbeiten ist.

Hinzu kommt, dass das Pegelhäuschen neu hochgezogen werden muss. „Erst dann kann dort auch die Elektrik eingebaut werden, die dann die sanierten Tore steuert.“ Immerhin: „Der Schleusenwärter muss dann nicht mehr per Akkuschrauber kurbeln, er bekommt einen modernen Arbeitsplatz.“ Mit der Lieferung der Torantriebe rechnet Stöckmann in den ersten beiden Novemberwochen. Anschließend sei dann zumindest ein provisorischer Schleusenbetrieb möglich.

„Es ist eben ein sehr altes Bauwerk. Da muss man immer mit Eventualitäten rechnen“, wirbt Stöckmann um Verständnis für die Verzögerungen. Ansonsten werde dort auch – soweit die Witterung es zulässt – über Winter weitergearbeitet. Mitte April soll das zweite Torpaar ausgebaut werden.

Mit der kompletten Fertigstellung rechnet das Bauamt dann in der zweiten Sommerhälfte des nächsten Jahres. Ob man sich bei dem Projekt noch im geplanten Kostenrahmen bewegt, ist offen. Stöckmann hofft auf genaue Zahlen im Herbst. Zwar sei die Betonsanierung günstiger gewesen, in welchem Zustand sich das zweite Torpaar befindet, ist aber noch unklar.