Feuerwehreinsatz in Kellinghusen : Schornstein brennt

Drei Stunden lang hielt ein Feuer die Wehren aus Kellinghusen und Wrist in Atem. In einem Haus war der Schornstein in Brand geraten.

von FWKE

23. November 2018, 14:43 Uhr

Kellinghusen | Ein komplizierter Schornsteinbrand hat die Feuerwehren aus Kellinghusen und Wrist am Donnerstagabend drei Stunden lang beschäftigt. Nachbarn eines Doppelhauses in der Straße Am Sportplatz hatten einen extremen Rauchaustritt aus dem Schornstein der einen Gebäudehälfte bemerkt und gegen 22.30 Uhr die Hilfskräfte alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrfahrzeuge war bereits der Rettungswagen vor Ort, und alle Betroffenen hatten das Haus verlassen. Während sich im geheizten Innenraum des Rettungswagens die fünf Bewohner – unter ihnen ein Kleinkind – wärmten, erkundeten die Feuerwehrmänner jedes Stockwerk des Gebäudes.

Mit Wärmebildkameras wurden alle Bereiche in der Nähe des Schornsteins abgescannt. Temperaturen von mehr als 100 Grad im Deckenbereich machten den vorsorglichen Aufbau einer Wasserversorgung vom nächsten Hydranten und die Verlegung von wassergefüllten Schläuchen bis vor die Haustür notwendig.

Eigentliche Quelle des Rauches war ein Ofen, der mit Holz befeuert wurde. Das Feuer darin löschten die Einsatzkräfte. Im Schornstein stellte die Wehr darüber hinaus eine hellrot glühende, dicke und damit sehr heiße Rußschicht fest. Durch die zunehmende Rauchentwicklung wurden nur noch Atemschutzgeräteträger im Haus eingesetzt. Zur Unterstützung wurde die Wehr aus Wrist alarmiert, die mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, darunter 10 Geräteträger, anrückte. Zwischenzeitlich erreichte auch ein Schornsteinfegermeister die Einsatzstelle, der umgehend mit den speziellen, feuerwehreigenen Geräten für einen Schornsteinbrand von der ausgefahrenen Drehleiter versuchte, den brennenden Schlot zu säubern. Trotzdem stiegen die regelmäßig kontrollierte Temperaturen in der Nähe des Schornsteins weiter an, so dass kurz nach Mitternacht über eine Alarmwiederholung für beide Wehren weitere Kräfte gerufen wurden. Es bestand die Gefahr, dass sich brennbare Teile in der Nähe entzündeten. Durch ständiges Ausräumen des Schlotes und wiederholtes Fegen konnte diese Gefahr gebannt werden. Nach fast drei Stunden konnten die rund 40 Helfer von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst den Brandort verlassen und das Haus den Bewohner wieder überlassen.