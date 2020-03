Zusammenstoß in Sommerland : Schon wieder: Unfall in Dückermühle

Trotz Stoppschilds und Markierung übersieht ein Autofahrer an der Kreuzung Dückermühle einen aus Siethwende kommenden Audi.

Avatar_shz von shz.de

17. März 2020, 16:50 Uhr

Sommerland | Schon wieder hat es an der Kreuzung in Sommerland-Dückermühle gekracht. Dort sind Dienstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen.

Nach ersten Angaben war ein 59- jähriger Mann mit seinem Mercedes gegen 13 Uhr aus Richtung Herzhorn auf der Landesstraße 168 unterwegs. Trotz Stoppschilds und Markierung übersah er an der Kreuzung Dückermühle dann einen aus Siethwende kommenden Audi. Dessen 63-jähriger Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Sommerland übernahm das Abbinden der Betriebsstoffe. Die Straße musste anschließend per Reinigungsfahrzeug gesäubert werde.

Zusammenstöße dieser Art sollen künftig durch eine Ampel verhindert werden. Erst in der vergangenen Woche hatten Polizei und Verkehrsaufsicht des Kreises die Installation einer Lichtzeichenanlage verkündet (wir berichteten). Doch Planung und Bau werden noch einige Monate in Anspruch nehmen. Seit 2012 haben sich an der Sommerländer Kreuzung insgesamt 24 Unfälle ereignet.