Schönstes Lesezeichen gesucht

von nr

20. April 2018, 05:00 Uhr

Die Resonanz in den Vorjahren war groß – erneut veranstaltet die Buchhandlung Bücher-Känguruh zusammen mit Kreativ-Plus ihren Lesezeichen-Malwettbewerb. „Alle Grundschüler im Kreis sind wieder aufgerufen, ein Lesezeichen selbst zu gestalten", sagt Andreas Meurer vom Bücher-Känguruh. Die Technik ist frei, nur das Format darf die Größe von 5 mal 20 Zentimetern nicht überschreiten.

Alle eingesandten Entwürfe werden von einer Jury begutachtet. Das schönste Lesezeichen wird wieder gedruckt und in der Buchhandlung an die Kunden verteilt, wobei der Name des kleinen Künstlers natürlich genannt werde, so Meurer. „Ferner ist eine Ausstellung aller Lesezeichen bei uns in der Buchhandlung geplant. Im vergangenen Jahr waren es über 800 Exemplare.“

Der letzte Termin für die Abgabe der kleinen Kunstwerke ist Sonnabend, 5. Mai. Die Lesezeichen werden im Bücher-Känguruh in der Feldschmiede 74 angenommen.