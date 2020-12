Beliebter treffpunkt : Schönheitskur für den Suder Hafen in Itzehoe

Sitzstufen und die Möglichkeit für Gastronomie sollen die Fläche an der Hafenstraße attraktiver machen.

Itzehoe | Seit 2009 gibt es den Anleger im Suder Hafen. Wassersportler nutzen ihn gern – doch auch vom Ufer aus ist es dort schön, was besonders abends Besucher anzieht. Die Aufenthaltsqualität allerdings lässt bisher zu wünschen übrig. Das soll sich jetzt ändern.

Die erste Idee hätten im Jahr 2017 Wirtschaftsförderer Thomas Carstens und der damalige Stadtplaner gehabt, so Rathaus-Sprecher Björn Dethlefs. Die Umweltabteilung sei hinzugezogen worden, das Ergebnis sei ein Konzept, „das den jetzt schon beliebten Standort zu einem echten Anziehungspunkt für die breite Bevölkerung machen kann“.

So sollen Sitzstufen mit Blick auf die Stör entstehen, eingebettet in bepflanzte Bereiche. Zur Hafenstraße hin sind Besucherparkplätze vorgesehen sowie eine gepflasterte Fläche, die die Zufahrt zum Bootsschuppen auf dem Gelände der Itzehoer Wasser-Wanderer ermöglicht. Auch Anschlüsse zum Beispiel für einen Foodtruck sind eingeplant. So könne das Umfeld attraktiver werden für ein neues gastronomisches Angebot am Standort des ehemaligen Störpavillons, sagt Dethlefs. „Denkbar ist dort eine moderne Containerlösung.“

Erste Gespräche mit potenziellen Mietern sind demnach geführt. Als weitere Möglichkeit werden Fahrten auf der Stör genannt mit einer Anlaufstelle im Suder Hafen. Kontakte zu einem Verein als Betreiber sind laut Dethlefs geknüpft.

Während Carstens als Wirtschaftsförderer das touristische und wirtschaftliche Potenzial des Projekts im Blick hat, geht es Heinz-Rüdiger George, Leiter der Umweltabteilung, um die Naherholung und das aktive Erleben der Stadt. Das Gelände an der Stör sei ein weiterer Baustein für die Spiel- und Bewegungsrouten, die – nach dem Auftakt im Bereich Malzmüllerwiesen – nach und nach erweitert werden sollen. George: „Hier fügt sich der Suder Hafen bestens ein.“ In den Vorjahren wurde das Vorhaben noch nicht im Etat berücksichtigt, das hat sich jetzt geändert: 183.000 Euro sind für das kommende Jahr eingeplant, ein Antrag auf Fördermittel soll bei der Aktivregion gestellt werden.

„Hervorragend“ nennt Claudia Buschmann (CDU) in einer Mitteilung die Ideen, mit denen der „atmosphärisch einzigartige Platz an unserer Stör“ aufgewertet werde. „Der Suder Hafen ist ein Schatz, den wir unbedingt heben müssen“, sagt die Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses. „Nicht nur unter städtebaulichen, sondern vor allem unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten bietet dieser Standort ein besonders hohes Freizeit- und Naherholungspotenzial für Anwohner sowie den Wasser- und Fahrradtourismus.“