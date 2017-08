Hochzeit in Hennstedt : Schockmoment vor dem Traualtar

vergrößern 1 von 1 Foto: Sagowski 1 von 1

„Ja, ich will!“ Mit dem Entschluss zu heiraten, fängt die Flut an Entscheidungen erst an: Welche Ringe? Schokoladen- oder Erdbeertorte? Liveband oder DJ? Wir begleiten Inga Björndahl (28) und Ewgeni Haan (33) aus Hennstedt in einer Serie auf ihren Höhen und Tiefen von der Brautboutique bis vor den Traualtar am 5. August. Heute: die Hochzeit. Irgendwie hat Charles Björndahl seine Tochter Inga (28) in den Mercedes Oldtimer quetschen können – und wieder knitterfrei herausbekommen. Zusammen warten die beiden auf das Glockenläuten vor der Hennstedter Kirche. Das ist das Zeichen: Am Arm ihres Vaters schreitet sie über rosa und weiße Blütenblätter den Gang zum Altar entlang. Sie hat Tränen in den Augen. Ihr weißes Kleid ist ein Traum aus Tüll und Spitze, unter dem rosa Turnschuhe hervorblitzen. Turnschuhe? „In dem Moment fiel mir auf, dass ich etwas vergessen hatte“, erzählt Inga Haan. Das konventionelle Schuhwerk meinte sie damit allerdings nicht, das war eine bewusste Entscheidung: „Ich wollte mich an meinem schönsten Tag im Leben doch nicht quälen“, erklärt sie. Die Ringe lagen auch bereit. „Aber der Brautstrauß lag noch im Kühlschrank!“

Während die anderen 120 Gäste am Sonnabend verfolgten, wie Ewgeni und Inga Haan sich einander ewige Treue schworen, flitzte ihre Trauzeugin nach Hause, um die Blumen zu holen. Ewgeni bekam das gar nicht mit, er hatte nur Augen für seine Inga. „Wenn nicht so viele Leute in der Kirche gewesen wären, hätte ich geheult wie ein Schlosshund“, gab der frisch gebackene Ehemann zu.

Bereits am Morgen hatten die beiden im Standesamt Kellinghusen geheiratet. Nach dem Ja-Wort wurde das Paar von der Fußballmannschaft des Bräutigams, den SV Kickers Hennstedt, überrascht. Die standen Spalier und ließen Ewgeni Haan an einer Torwand seine Treffsicherheit unter Beweis stellen. Ein Schornsteinfeger wünschte Glück.

Die Hochzeit ist der Höhepunkt einer Jugendliebe. Inga hatte schon als Teenager ein Auge auf Ewgeni geworfen. Der Schwiegervater hatte sie aber schon viel früher ins Herz geschlossen: „Sie kam als Kind immer mit ihrer Schwester vorbei. So ein hübsches, liebes Mädchen. Ich bin so glücklich, dass sie jetzt zur Familie gehört“, schwärmt Alexander Haan. „Die gehören einfach zusammen.“ Auch Ingas Verwandtschaft hätte sich keinen besseren Mann für sie vorstellen können: „Als Ewgeni zum ersten Mal zum Essen kam, war ich begeistert, was für ein höflicher und sympathischer Mann er ist“, erinnert sich Ingas Stiefmutter Annette Björndahl. Jetzt sind alle eine große Familie. „Mit der Hochzeit haben wir das offiziell gemacht“, so Ewgeni Haan. Im Stahlwerk in Neumünster feierten die Hennstedter mit vielen Gästen, vielen Spielen und bergeweise Deko. „Es gab so viele schöne Sachen, dass ich immer noch mehr bestellt habe“, lachte Inga Haan. „Mein Computerzimmer war damit komplett voll gestellt“, klagte Ewgeni Haan mit einem Augenzwinkern.

Sie hat ihren Kopf durchgesetzt und auch wie angekündigt beim Anschneiden der Torte die Hand oben. „Das war unsere Abmachung: Ich nehme seinen Namen an, dafür habe ich die Hand oben“, erzählte sie lachend. Beim Hochzeitstanz patzten beide ein bisschen, „das hat aber keiner gemerkt“, so Inga Haan. „Es war einfach nur romantisch und perfekt.“

Ganz realisieren können es die frisch Vermählten noch nicht, dass sie verheiratet sind. Aber der Entscheidungsmarathon ist vorbei. Es gab DJ und Live-Band, Himbeer-, Erdbeer- und Schokotorte, eine Braut in Turnschuhen und bei der wichtigsten Frage aller Fragen von beiden ein verliebtes „Ja“.

von Kristina Röhrs

erstellt am 07.Aug.2017 | 11:54 Uhr