Schnupperpaddeln beim Kanu-Club

Itzehoe | Dass das Paddeln mit Kajaks gar nicht so schwer zu erlernen und auch nicht so teuer ist, wie mancher vermutet, will der Itzehoer Kanu-Club (IKC) interessierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zum Start in die neue Saison mit zwei Einführungsveranstaltungen vermitteln. Der Wandersport zu Wasser kann auch von der ganzen Familie betrieben und bis ins hohe Rentenalter ausgeübt werden.

An Erwachsene und Familien richtet sich ein „Schnuppertermin“ am Dienstag, 7. Mai, von 18 Uhr bis etwa 21 Uhr. Möglich ist ein erstes Kennenlernen und eine kleine Runde auf dem Wasser. Wer danach weiter mitpaddeln möchte, kann dann immer dienstags ab 18 Uhr am Feierabendpaddeln teilnehmen.

Für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren sowie Familien gibt es am Freitag, 3. Mai, um 16 Uhr bis 18.30 Uhr eine Einführungsveranstaltung. Immer freitags zur selben Zeit kann danach am Jugendtraining teilgenommen werden.

Der Itzehoer Kanu-Club stellt für die Teilnehmer in beiden Fällen vereinseigene Ausrüstung, Boote und Paddel zur Verfügung. Ausgebildete Kanu-Fachübungsleiter vermitteln das Kennenlernen der Ausrüstung, richtiges Ein- und Aussteigen, Umgang mit Boot und Paddel und die Fortbewegung mit dem Boot auf dem Wasser. Vorausgesetzt wird, dass die Teilnehmer sicher schwimmen können. Nach der dritten Teilnahme an der Einführung ist der Beitritt zum Verein ohne Aufnahmegebühr möglich. Mitzubringen sind Sportbekleidung, einmal Ersatzkleidung und eine Regenjacke.





>Weitere Infos und Anmeldung bis zum 30. April unter 04821/9003422 oder 2.vorsitzender@itzehoer–

kanu-club.de