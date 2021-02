Auffahrunfall : Schneeglätte sorgt für Unfall an der Chaussee in Glückstadt

Das Auto des Auffahrenden musste abgeschleppt werden.

Glückstadt | Auf schneeglatter Fahrbahn hat sich am Dienstag, 9. Februar, kurz vor 7 Uhr, in der Straße An der Chaussee ein Auffahrunfall ereignet. Das teilte die Polizei mit. Der Unfall passierte, als eine Autofahrerin mit ihrem Pkw in Höhe Haus-Nr. 60 wegen eines a...

