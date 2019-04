Diebstahl in Wilster am sonnabendnachmittag : Schmuckkasten einer 81-Jährigen gestohlen

Offenbar durch die offene Terrassentür kommen Unbekannte und bestehlen eine Seniorin in Wilster.

22. April 2019, 14:46 Uhr

Landrecht | Unbekannte haben vermutlich am Sonnabendnachmittag ein Schmuckkästchen aus einem Einfamilienhaus in der Straße Hinterm Bahnhof entwendet. Die 81-jährige Besitzerin hatte sich hinter ihrem Haus aufgehalten, um Gartenarbeit zu verrichten. Aufgrund des schönen Wetters stand die Terrassentür offen. Wahrscheinlich nutzten die Diebe die Gelegenheit aus und betraten unbemerkt das Haus. Aus dem Schlafzimmer stahlen sie die Schatulle samt Inhalt von noch unbekanntem Wert. Die Frau hatte am Sonnabendmorgen das Schmuckkästchen zuletzt gesehen und Sonntagvormittag das Fehlen bemerkt und den Diebstahl angezeigt.

Zeugen, die Hinweise auf die Diebe oder verdächtige Personen in Tatortnähe geben können, sollten sich bei der Polizei in Wilster unter 04823/92270 melden.

