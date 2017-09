Gesundheit : Schluss mit den Abnehm-Mythen

vergrößern 1 von 1 Foto: sh:z 1 von 1

Abnehmen mit Low Carb Diät, mit Paleo wie in der Altsteinzeit, durch Joggen – oder ist doch die vegane Kost am effektivsten? Das Thema Abnehmen in Zusammenhang mit Ernährung und Training wird derzeit so kontrovers diskutiert wie nie zuvor, was die Bildung verschiedener Mythen zur Folge hat: Kohlenhydrate zu später Stunde machen dick, wer abnehmen will muss Ausdauersport treiben und wer sich ein Sixpack wünscht, der sollte seinen Bauch mit möglichst vielen Übungen trainieren. Doch stimmt das?

Der Klärung dieser und weiterer Ernährungs- und Trainingsmythen widmen sich am Mittwoch, 27. September, Nicole Michelson, Leiterin des MediFit Trainingszentrums, und ihr Stellvertreter Vasco Sterner im Rahmen der Vortragsreihe „Klinik im Dialog“. Aufgrund der vielen Zuhörer im Januar dieses Jahres wird der Vortrag nun wiederholt, obwohl die Veranstaltungsreihe des MediFit normalerweise nur einmal jährlich stattfindet. Es geht sowohl um Training als auch um Ernährung in Verbindung mit dem Wunsch, abzunehmen und generell seinen Körper zu optimieren.

Einer der hartnäckigsten Mythen, der durch die Köpfe vieler Abnehmwilligen schleicht, ist jener um den straffen Bauch: „Viele denken, man müsse viele Bauch-Übungen machen, um einen Sixpack zu bekommen“, sagt MediFit-Leiterin Nicole Michelson. Dabei sei es eher die Mischung aus Ausdauer-, Krafttraining und Ernährung, die den Wunschbauch entstehen lasse, erklärt sie, zu viele Übungen bewirkten sogar zunächst das Gegenteil. „Unser Ziel ist es, die Mythen, die immer mehr im Umlauf sind, aufzuklären“, ergänzt Michelson. Im Anschluss an den Vortrag beantworten sie und Sterner offene Fragen der Zuhörer.

Beim Vortrag im Januar wurden auffallend viele Fragen rund um den Ernährungsbereich gestellt, bemerkte Nicole Michelson. Aufgrund des großen Interesses an dem Thema werde höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr bei „Klinik im Dialog“ wieder daran angeknüpft werden.

„Klinik im Dialog: Trainings- und Ernährungsmythen“ findet von 18.30 bis 20 Uhr im Sitzungszimmer 4 im ersten Untergeschoss statt.

Um Anmeldung wird so zeitig wie möglich

gebeten unter 04821/ 772-3110 oder

info@kh-itzehoe.de. Bitte auch den Anrufbeantworter nutzen (es erfolgt kein Bestätigungsanruf).