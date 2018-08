Foto-Ausstellung in Itzehoe : Schlucken und Schweigen

Ausstellung zum Thema Sucht mit Fotografien eines Betroffenen im Gesundheitsamt in Itzehoe.

von Lisa Strobel

28. August 2018, 12:02 Uhr

„Sucht hat viele Gesichter – auch deins?“ So steht es in auffälliger Schrift über einer Fotografie von Christoph Simonis. An den Augen könne man selten erkennen, ob ein Mensch abhängig sei oder nicht, lautet die Botschaft des Künstlers. Es kann jeden treffen. Seine Ausstellung im Gesundheitsamt, Viktoriastraße 16-18, gibt noch bis Ende Oktober einen Einblick in seine Suchterfahrungen, die er in den Fotos verarbeitet hat.

Die erste Flasche Rotwein trank Simonis auf dem Spielplatz – „auf Ex“, mit Zuhalten der Nase. Darauf folgten Captagon-Pillen und somit „exzessive Rauscherfahrungen durch einen Mix aus Alkohol und Drogen“. Nach einem ersten Entzug wurde der heute 62-Jährige wieder rückfällig. Der Grund? Wegen einer Rückenerkrankung seien ihm Schmerztabletten verschrieben worden, die ihn wieder in die Abhängigkeit leiteten.

Im Dezember startete Simonis in seinen zehnten Entzug. Bei der anschließenden Reha in Molfsee bei Kiel fand er einen Weg, seinen Erfahrungen ein Bild zu geben. Statt wie die anderen Abhängigen in der Ergotherapie „Buntstifte zu zerbrechen oder Draht zu biegen“, widmete sich Simonis der Fotografie. Aus seinen Werken entstand die Ausstellung „Schlucken und Schweigen“. „Es sollten Bilder sein, die vielleicht auch nicht Süchtigen die Dimension deutlich machen, die Sucht für den Süchtigen hat“, so der Künstler.

Seine Bilder sind laut: Bunte Farben, Collagen und grafische Bearbeitungen geben den Werken einen Wiedererkennungswert. „Wir müssen aufhören, weniger zu trinken“ oder „Jeden Tag drei Flaschen Rotwein ist auch eine Form kontrollierten Trinkens“ – mit scheinbar ironischen Sprüchen sind die Fotografien betitelt. Mit einem Text neben dem Werk wird erklärt, was Simonis darüber denkt.

Dabei geht er auf Themen wie Selbsthilfegruppen, Klischees und die Zuweisung von Schuld ein. „Die Wanderausstellung macht es möglich, sich selbst mit der Thematik zu identifizieren, und hängt hier genau richtig“, sagt Lisann Ziegler vom Gesundheitsamt des Kreises. Denn dort sei unter anderem die Suchtberatung. „Wir wollen das Thema aus der Tabuzone holen“, sagt Horst Rohwer vom Blauen Kreuz, einer Jugendgruppe der evangelischen Kirche. Gemeinsam mit Ziegler hat er die Ausstellung nach Itzehoe geholt. „Es geht nicht darum, schöne Bilder zu liefern, sondern persönliche und subjektive Einblicke zu zeigen“, sagt Rohwer.







>Die Ausstellung „Schlucken und Schweigen“ ist Montag bis Donnerstag von 8 und 12 sowie 14.45 bis 16 Uhr zu sehen. Freitags ist die Ausstellung von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei.