Radeln mit der Mund-Nase-Maske: Vorgeschrieben ist es nicht, einen Sinn konnte ein Bekannter darin bisher auch nicht erkennen. Dann kam die Radtour vor einigen Tagen, schön über Land durch die Botanik. „Was da an Pflanzenteilen und Insekten in der Luft war, – man hätte satt nach Hause kommen können“, sagt der Itzehoer. Auf eine Abdeckung vor dem Mund wird er aber weiter verzichten. Also weder Spuck-Schutz noch Schluck-Schutz beim Radeln, folgert