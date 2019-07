Glückstädter Fischmarkt : Schleppende Geschäfte am Glückstädter Binnenhafen

Weniger Besucher als erwartet und wenig gute Geschäfte: Händler zeigen sich nach Fischmarkt am Sonntag enttäuscht.

von Christine Reimers

28. Juli 2019, 17:18 Uhr

Glückstadt | Mehr als 1000 Besucher und damit weniger als erwartet, sind bei schwül-warmen Wetter am Sonntag über die Hafenpromenade am Glückstädter Binnenhafen entlang gepilgert. Dort fand seit längerer Zeit wieder ein Fischmarkt statt.

Organisiert von der Firma Klose aus Brunsbüttel, waren auf dem Hafenmarkt zwar viele Händler mit einem abwechslungsreichen Warenangebot sowie Trödel vertreten, doch die Glückstädter Kundschaft zeigte sich äußerst kaufunlustig.

Ob Schmuck, Lederwaren, Blumen, Obst oder dem typischen Flohnmarkt-Schnickschnack: Am Glückstädter Hafen gab es viel zu kaufen. Vielleicht lag es am Wetter, dass die Besucher nur wenig Lust verspürten, an den einzelnen Ständen zu verweilen. „Die Leute laufen mittig an den Ständen vorbei, zeigen kein Interesse und fragen nicht einmal. So schlechte Geschäft bin ich nicht gewohnt“, sage eine Händlerin und packte bereits gegen 14 Uhr ihren Stand mit Waren aus den Anfängen des vorherigen Jahrhunderts wieder ab.

Besser liefen die Geschäfte bei einem Stand mit frischen Räucherfisch, einem Brotbäcker und einem Händler mit maritimen Exponaten. „Das hier sind ordentliche Sachen, die man sich mit Freude anschaut“, interessierte sich Udo Dargusch aus Seester für ein altes Peilgerät. Was bei der Hitze fehlte, waren Stände mit erfrischenden kalten Getränken. „Die hätten sicherlich einen Bombenumsatz erzielt“, meinte eine schwitzende Besucherin.