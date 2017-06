Schlechter Tag

Schimpfend hat eine 66-Jährige gestern eine Arztpraxis im Umland verlassen. Was war passiert? Die zehnjährige Tochter afghanischer Nachbarn, um die sie sich kümmert, brauchte eine Überweisung vom Arzt. Die bekam sie wohl Ende vergangener Woche, doch zu Hause war sie weg. Also ging es gestern noch einmal in die Praxis – „und da knallt sie mir die Überweisung auf den Tisch!“ Die unfreundliche Behandlung ärgerte die 66-Jährige sehr, „das war die Höhe“. Als sie dann zur Terminvereinbarung im Klinikum anrief, merkte sie, dass es anders geht: „So was Nettes, so was Freundliches!“ Einen schlechten Tag hat jeder einmal, weiß

von Lars Peter Ehrich

erstellt am 27.Jun.2017 | 05:00 Uhr