Ausgebaggert : Schlamassel mit Schlamm-Massen

Wolfgang Feige ist sauer: Sielverband baggert Vorfluter in Glückstadt aus und lässt Aushub liegen.

von shz.de

27. März 2018, 05:00 Uhr

Fassungslos steht Wolfgang Feige in seinem Garten. Zu seinen Füßen eine schwarz glänzende Masse: fast acht Meter lang, etwa drei Meter breit, fast 40 Zentimeter hoch. Lehmig-moderiger, schlammiger Bodenaushub aus dem Bolritt. Das schmale Fließgewässer, das sich quer durch das Stadtgebiet vom Neuendeich bis in den Rhin zieht. Und das als Vorfluter den Abfluss des Oberflächenwassers reguliert.

Das alles weiß Wolfgang Feige. Er weiß auch, dass der Bolritt periodisch gereinigt werden muss. Sohlräumungsarbeiten nennen dies die Fachleute. Um an den Graben heranzukommen, benötigen die Männer des zuständigen Sielverbands Rhingebiet auf den Bolritt-anliegenden Grundstücken einen so genannten Duldungsstreifen von fünf Metern in der Breite. Per Bagger wird der Bolritt seit einigen Tagen von den Verbandsmitarbeitern ausgehoben.

Zum großen Teil wird der schwermorastige Aushub allerdings auf dem Duldungsstreifen abgelegt. Dies bringt Wolfgang Feige und mit ihm etliche Anlieger schon seit Jahren in Rage. Gudrun und Klaus-Dieter Berg, Nachbarn von Wolfgang Feige, berichten: „Vor Jahren haben die Männer Laster mitgebracht. Auf dem wurde der Aushub abtransportiert. Dann nicht mehr, weil die Fahrzeuge tiefe Spuren hinterließen. Wir haben selbst mit Hand und Schaufel den Modder auf unserem Grundstück verteilt. Und wehe, wenn es warm wird und die Masse trocknet. Dann fühlt sich das an wie Beton.“ Ähnliche Klagen kommen auch von Irene Kasten, Anliegerin im Kimming. Feige bringt das Problem auf den Punkt: „Wie soll ich das abtransportieren?“, fragt der Pastor im Ruhestand. Er sei schließlich Mitte 70 und zu 90 Prozent schwerbeschädigt: „Das kann ich nicht!“

Harald Wendtland, Verbandsvorsteher beim Sielverband Rhingebiet, erklärt: „Zwar unterliegen besagte Grundstücke nicht der Satzung des Sielverbandes.“ Es bestehe aber eine Vereinbarung der Eigentümer mit der Stadt, die dieser Satzung gleichkomme. Danach könne und müsse der Sielverband auch in diesem Bereich Gewässerunterhaltungsmaßnahmen ausführen. Die Mitarbeiter des Sielverbands dürften den Duldungsstreifen nutzen und Aushub ablegen. „Diese Vereinbarung ist grundbuchrechtlich eingetragen, und das weiß auch jeder Anlieger“, so Wendtland.

Er habe Feige den Vorschlag gemacht, den Abtransport des Aushubs auf eigene Kosten durch die Glückstädter Werkstätten oder eine Gartenfachfirma vornehmen zu lassen. Dieses Ansinnen habe der Anwohner aber entrüstet abgelehnt: „Er hat sogar mit Klage gedroht“, so Wendtland.

Dieses Gespräch bestätigt Wolfgang Feige. Doch sein Ärger bleibt.