Video vom WOA 2018 : Schlag die Wacken-Reporterin: Absperrband-Limbo, Jäger-Bär-Jungfrau und Metalsong-Raten

Unsere Reporterin sehnt sich nach einem erfrischenden Eis, doch dafür muss sie mindestens eine Disziplin für sich entscheiden.

von Kevin Laske

04. August 2018, 12:39 Uhr

René nimmt die Herausforderung an. In den Disziplinen Absperrband-Limbo, Jäger-Bär-Jungfrau – einer etwas anderen Variante von Schnick-Schnack-Schnuck – und Metalsong-Raten tritt er in Wacken gegen unsere Reporterin Svenja an. Es gibt überraschende Resultate und am Ende zwei zufriedene Kontrahenten.