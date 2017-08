Amtsgericht Itzehoe : Schlägerei in Kneipe: Prozess wird fortgesetzt

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

Körperverletzung – wegen dieser Anklage mussten sich nun ein 51-jähriger Itzehoer und sein 24-jähriger Sohn vor dem Amtsgericht verantworten. Beide schwiegen allerdings während der gesamten von Strafrichter Mark Eidam (39) geleiteten Verhandlung.

Die Tat liegt bereits mehr als eineinhalb Jahre zurück: Am 10. Januar 2016 hielten sich die Angeklagten in einer Itzehoer Bar auf. Laut Anklage forderte der 24-Jährige die an dem Abend arbeitende Tresenkraft gegen 22.50 Uhr auf, 100 Euro für ihn anzuschreiben. „Ich sagte nein, dann holte er aus, schlug mir ins Gesicht, meine Lippe blutete, er zerriss mein T-Shirt, ich habe mich gewehrt und ihn zerkratzt“, sagte die als Zeugin geladene 32-jährige Tresenkraft vor Gericht aus. Ein paar Tage später sei dann ein Anruf gekommen, mit dem sich der 24-Jährige entschuldigen wollte. Zugleich bat er darum, die Strafanzeige zurück zu nehmen, weil er noch unter Bewährung stünde. Die 32-Jährige zog den Strafantrag aber nicht zurück – es kam zur Verhandlung.

Der Vater des jungen Mannes saß mit auf der Anklagebank, weil er in dem ganzen Tumult in der Bar einen Gast kraftvoll in eine Sitzgruppe geschubst haben soll. Dieser ebenfalls als Zeuge geladene Gast blieb der Verhandlung allerdings unentschuldigt fern. Die Tresenkraft erinnerte sich nur daran, dass der Vater zu schlichten versucht habe. Ein weiterer, 55 Jahre alter Itzehoer, der am Tatabend ebenfalls zugegen war, erinnerte sich an eine Rangelei auf einer Sitzgruppe – allerdings ohne Beteiligung des angeklagten Vaters. Wie ebenfalls vor Gericht herauskam, war der 24-Jährige am Tatabend mit 1,78 Promille Atemalkohol deutlich betrunken, bei seinem Vater konnten 0,73 Promille festgestellt werden.

Am Ende waren es einige Punkte, die Richter Mark Eidam dazu bewogen, eine auflagenfreie Einstellung des Verfahrens beim Vater und eine Einstellung gegen Geldauflage beim Sohn anzuregen: Keiner der erschienenen Zeugen konnte sich an eine Tatbeteiligung des Vaters erinnern, es wurde niemand ernsthaft verletzt, beim 24-jährigen Sohn lag eine alkoholbedingte Minderung der Schuldfähigkeit vor und außerdem lag der Vorfall bereits 19 Monate zurück.

Die Angeklagten und ihr Anwalt stimmten zu, Staatsanwältin Janina Seyfert allerdings nicht. Sie forderte auch beim Vater eine Geldauflage, die Verteidiger Lars Zimmermann ablehnte. Dann werde der Prozess eben fortgesetzt und sein Mandant freigesprochen, sagte Zimmermann.

Zum Fortsetzungstermin am Montag, 21. August, werden die insgesamt vier nicht erschienenen Zeugen diesmal per Zustellungsurkunde geladen – um sicherzugehen, dass sie die auch tatsächlich erhalten. Dann stehen Richter Eidam Zwangsmittel wie eine sofortige polizeiliche Vorführung zur Verfügung. Auf Antrag der Staatsanwältin erließ Eidam zudem gegen jeden der vier ferngebliebenen Zeugen ein Ordnungsgeld in Höhe von 100 Euro. Außerdem haben sie die durch ihr Fernbleiben zusätzlich entstehenden Prozesskosten zu tragen.