Polizei Itzehoe : Schilderdiebe erwischt

Dank einer wachsame Zeugin wurden vier betrunkene Männer geschnappt.

von Andreas Olbertz

25. September 2019, 13:03 Uhr

Itzehoe | Eine Zeugin beobachtete in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.30 Uhr, wie vier Männer ein Verkehrsschild in der Straße Hinter dem Klosterhof entwendeten. Sie alarmierte die Polizei. Eine Streife traf das Quartett kurz darauf nahe dem Tatort an. Das Schild entdeckte sie in einem Gebüsch. Polizeisprecherin Merle Neufeld: „Zwar leugneten die stark alkoholisierten Männer im Alter von 19, 20 und 26 Jahren die Tat – Glauben schenkten die Einsatzkräfte ihnen jedoch nicht Die vier werden sich wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.“ Der angerichtete Schaden dürfte sich auf etwa 150 Euro belaufen.