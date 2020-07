Glückstadt : Schiff läuft auf Stack auf: Havarist muss nächste Flut abwarten

Feuerwehr kann nicht helfen.

21. Juli 2020, 16:19 Uhr

Kollmar/Glückstadt | Ein mit zwei Personen besetztes Segelboot ist Montagabend im Bereich der Rhinplate-Süd bei ablaufend Wasser auf das dortige Stack geraten. Manövrierunfähig setzten die Skipper kurz nach 20.30 Uhr einen Notruf ab. Für die Feuerwehr wurde um 20.38 Uhr Alarm ausgelöst. Einsatzkräfte fuhren kurz darauf mit ihrem Boot „HLM Günter Tietkens“ zum Havaristen, konnten diesem aber wegen des niedrigen Wassers keine Hilfe leisten. Da an Bord des in Wedel beheimateten vier Meter langen Segelbootes niemand verletzt war und es keinen Wassereinbruch gegeben hatte, durfte die Besatzung bis zur nächsten Flut um 4.20 Uhr an Bord bleiben.