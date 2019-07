Volker Paarmann in Wilster : Schiedsmann: Geduldiger Vermittler und Zuhörer

Volker Paarmann ist Streitschlichter in Wilster und hofft auf Bewerber für den Stellvertreterposten.

26. Juli 2019, 12:56 Uhr

Wilster | „Es ist eine großartige Sache und vermittelt einem ein gutes Gefühl, wenn man Menschen helfen kann“, sagt Volker Paarmann. Seit vier Jahren ist der 72-jährige Pensionär ehrenamtlicher Schiedsmann des Schiedsamtsbezirks Wilster. Drei bis vier Mal im Jahr kommt der gebürtige Dithmarscher als Streitschlichter zum Einsatz.

Dabei geht es um ganz unterschiedliche Dinge, häufig um die Grenzbepflanzungen in Gärten oder um kleinere bauliche Veränderungen an Eigenheimen, die jedoch direkten Einfluss auf das Leben der Nachbarn nehmen. Fälle, bei denen einzelne Streitparteien den Eindruck haben, dass das nachbarschaftliche Gemeinschaftsverhältnis zur gegenseitigen Rücksichtnahme verletzt wurde und die Fronten der streitenden Parteien so verhärtet zu sein scheinen, dass wohl keine gütliche Einigung gefunden werden kann.

Dem Gericht vorgeschaltet

Insbesondere bei Streitigkeiten unter Nachbarn ist der Gang zu den Schiedsleuten häufig sogar gesetzlich vorgeschrieben. Erst wenn dort keine Einigung erzielt werden kann und dies durch eine vom Schiedsmann ausgestellte Erfolgslosigkeitsbescheinigung bestätigt wird, ist der Gang für eine Rechtsprechung vor Gericht möglich.

Einigung statt Verurteilung

„Im Gegensatz zu Richtern sprechen Schiedsmänner und Schiedsfrauen keine Urteile“, betont Volker Paarmann und sagt weiter: „Unsere Aufgabe ist es, gemeinschaftlich mit den beiden Parteien eine Einigung zu erzielen, mit der am Ende alle gut leben können.“ Was sie aber mit den Richtern gemein haben, sei die Verpflichtung, eine unparteiische Position einzunehmen. Und sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Auch wenn es die Aufgabe des Schiedsmannes ist, die Amtsgerichte von bestimmten zivilrechtlichen Streitigkeiten zu entlasten, ist es nicht erforderlich, dass dieser eine juristische Ausbildung mitbringt, um das Amt zu bekleiden. „Ich habe viele Jahre in leitender Funktion für die Deutsche-Post-Tochter DHL in einem Paketzentrum gearbeitet“, schildert Volker Paarmann. Annährend einhundert Mitarbeiter hatte er unter sich. Wie überall, wo viele Menschen gemeinsam agieren, kam es auch da hin und wieder zu Konflikten, für die Lösungen gefunden werden mussten.

Neutral bleiben unverzichtbar

„Wichtige Kriterien, die man für dieses Amt mitbringen muss, sind die Fähigkeiten Menschen geduldig zuhören sowie eine neutrale Position einnehmen zu können. Natürlich sollte man auch über das Talent verfügen, Streit zu schlichten“, fügt Paarmann hinzu. In den vier Jahren im Amt, sei es ihm lediglich ein einziges Mal nicht gelungen, mit den beiden streitenden Parteien eine gütliche Einigung zu erzielen.

Geringer zeitlicher Aufwand

„Ein Jahr habe ich jetzt noch vor mir, dann ist meine fünfjährige Amtszeit abgelaufen“, sagt Paarmann, der sich aller Voraussicht nach, ein weiteres Mal für den Posten des Schiedsmannes bewerben wird. „Der zeitliche Aufwand, den das Amt mit sich führt, ist recht gering. Ein einzelner Termin dauert selten länger als eine Stunde.“

Stellvertretung vakant

Aber: „Wir suchen derzeit nach Frauen und Männern für die Posten des stellvertretenden Schiedsmannes des Schiedsamtsbezirks Wilster“, so Ordnungsamtschef Thorsten Franck. Seit dem Umzug des vorherigen Amtsinhabers und der damit verbundenen Amtsniederlegung im vergangenen Jahr ist der Posten vakant. Daher wird die Stelle nun erneut ausgeschrieben.

Info: Infos unter 04823/948210.

Bewerber hierfür sollen nicht unter 30 Jahre alt sein, sollen im jeweiligen Schiedsamtsbezirk wohnen, müssen die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter besitzen und dürfen nicht unter Betreuung stehen. Die Wahl erfolgt durch die Ratsversammlung, die anschließend vom Amtsgericht Itzehoe bestätigt werden muss.

Interessenten können sich in vereinfachter Form mit kurzem Lebenslauf und einer Erläuterung für die Beweggründe, das Amt bekleiden zu wollen, bis zum 20. August beim Ordnungsamt des Amtes Wilstermarsch bewerben. Ansprechpartner ist dort Ordnungsamtsleiter Thorsten Franck.