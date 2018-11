Nikolaus in Glückstadt : Schenken ist eine Lebensaufgabe

Karl-Heinz Wiechmann sammelt in Glückstadt seit Jahren Geld, um bedürftigen Kindern eine Freude zu machen.

von Carsten Wittmaack

23. November 2018, 15:57 Uhr

Glückstadt | Karl-Heinz Wiechmann schlüpft gern in sein rotes Kostüm. Mal als Weihnachtsmann, mal als Nikolaus. Er hat eine Mission: Der Glückstädter möchte Kinder glücklich sehen. Zumindest am Nikolaustag. In jedem Jahr sammelt er kleine Geschenke für sie – und ihre strahlenden Augen sind sein Dank für die Mühe.

Die Glückstädter Tafel lädt am Mittwoch, 5. Dezember, um 15 Uhr in das Sozialkaufhaus in die Königsberger Straße 25a ein. „Ich werde für den Tag 50 bunte Teller fertig machen“, kündigt Wiechmann an. Kinder sind für den Vater einer erwachsenen Tochter „das Tollste“, entsprechend groß ist auch seine Vorfreude. Wie viele Kinder kommen, weiß er. Denn sie müssen sich vorher im Sozialkaufhaus anmelden. Und kommen dürfen auch nur die Kleinsten mit ihren Eltern.

Für seinen Auftritt als Nikolaus ist er auf Sponsorenhilfe angewiesen. „Ich sammele Geld, dann gehe ich einkaufen, dann mache ich die Teller fertig.“

250 bunte Teller sollen es dieses Jahr insgesamt sein. 50 für Wiechmanns Nikolaus-Auftritt, der Rest ist für Weihnachten in der Tafel reserviert.

Damit Wiechmanns Nikolaus-Auftritt wieder ein voller Erfolg wird, sind weitere Sponsoren gern gesehen. Wer Geld für die Aktion spenden möchte, kann sich unter 04124/604792 direkt mit Karl-Heinz Wiechmann in Verbindung setzen.

„Schon bei meiner Arbeit für die Stadtwerke habe ich gesehen, wie viel Elend es gibt“, erzählt der Rentner. Er kam damals in viele Haushalte, weil er die Zählerstände abgelesen hat. Auch war er zuständig dafür, bei säumigen Kunden den Strom abzustellen. Viele Familien, die ihre Stromrechnungen nicht zahlten, hätten dies nicht aus bösem Willen getan, „sondern weil sie es schlichtweg nicht konnten“. Das Geld fehlte. Und es fehlt in immer mehr Haushalten. Entsprechend wichtig findet er das Sozialkaufhaus und die Arbeit der Tafel.

„195 Kinder sind dort zurzeit gemeldet“, weiß Wiechmann. Daher auch die stattliche Zahl von 250 bunten Tellern. Auch viele Muslime würden sich gern vom Nikolaus beschenken lassen. „Mit Glauben hat das sowieso nichts zu tun“, betont der 72-Jährige. Am 5. Dezember rechnet er wieder mit vielen leuchtenden Kinderaugen – und Eltern, die mit Begeisterung Fotos vom Treffen ihrer Kleinen mit dem Nikolaus schießen werden.

„Ich mache seit sechs oder sieben Jahren den Weihnachtsmann“, erzählt Wiechmann. Wenn der Nikolaus am 5. Dezember kommt, werde es nicht nur bunte Teller für die Jungen und Mädchen geben, sondern auch jeweils ein kleines Spielzeug. „Außerdem wird immer zusammen gebastelt.“ Vor der Rute des Weihnachtsmannes muss sich übrigens kein Kind fürchten. „Ich bin ja der Nikolaus, und der bringt keine Rute mit, sondern hat Glöckchen dabei.“