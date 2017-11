Schenefelder in Kalifornien : Schenefelder auf US-Tournee

vergrößern 1 von 3 Foto: sh:z 1 von 3

von Kristina Mehlert

erstellt am 04.Nov.2017 | 16:00 Uhr

„Bei alten Freunden war Not am Mann – so kam ich als Musiker in die USA“, erzählt Matthias Kremer aus Schenefeld und kommt dabei gleich wieder ins Schwärmen. Im kalifornischen Big Bear Lake musizierte der 44-Jährige vor drei Jahren zusammen mit dem „Aalbachtal Express“ erstmals auf dem dortigen Oktoberfest. Seitdem habe der gebürtige Würzburger stets Kontakte zu den kalifornischen Veranstaltern gehalten.

Ein Wunsch Kremers, der bereits in seiner Schulzeit als Schlagzeuger, Bassist und Sänger erste Bühnenerfahrungen sammelte und 1988 seine erste Band gründete, sei es gewesen, in Kalifornien mit eigener Band aufzutreten und für Stimmung zu sorgen. „Innerhalb von zwei Wochen hatte ich eine Band zusammengestellt“, erzählt der 44 Jahre alte Musiker, Komponist und Texter, dem sich durch die große Anzahl an Freunden und Kollegen glücklicherweise ein breites Spektrum an Musikern bot. Wichtig sei ihm jedoch bei der Zusammenstellung seiner Partyband gewesen, dass diese alles abdecke. „Eben von der Festzeltband bis hin zur Galaband.“ Möglich mache das nun eine Formation mit festen und wechselnden Musikern. Und genau das ist die Liveband „Mat’s Infinity“.

Erst kürzlich ist die Band von ihrem Gig aus den USA zurückgekehrt, bei dem sie dem Anlass entsprechend die Besetzung änderte. „Schon unsere Generalprobe dort war dermaßen gut – auch wenn zu unserem Repertoire unter anderem der Ententanz gehörte“, berichtet der Wahl-Schenefelder lachend. Allerdings habe er feststellen können, dass es eigentlich völlig egal sei, was man spiele. „Du spielst dann halt auch so etwas gerne, wenn du siehst, wie die Leute mitgehen, aufstehen und anfangen sich zu bewegen.“

Dass es jedoch nicht ausreiche, seine Musikstücke einfach runterzuspielen, war eine weitere Erfahrung die Kremer und seine Band während des Amerika-Aufenthalts sammelten. „Die Leute brauchen einen Animateur - dann machen die wirklich alles mit.“

Anders war es, als die Band zu Beginn des Oktoberfests die amerikanische Nationalhymne spielte. „Plötzlich standen alle auf, legten ihre Hand aufs Herz und sangen laut mit – das war wirklich beeindruckend.“ Zudem habe Kremer feststellen können, dass er sich beim Texten eines neuen Songs viel zu viel Gedanken mache. „Drüben haben wir Songs wie ’Johnny Däpp’, ’Das rote Pferd’ oder das ’Fliegerlied’ gespielt und die Leute waren einfach begeistert – obwohl die Texte so etwas von inhaltslos sind.“ Trotz seiner vielen musikalischen Erfahrungen in diversen Bands, auf Konzerten, bei Live-Auftritten und Aufnahmen eigener CDs habe er insbesondere bei diesen Gastspielen immer wieder feststellen können, dass Musik – egal wie sie auch ist – Menschen verbindet. Da spiele auch Religion, Hautfarbe oder Herkunft nicht die geringste Rolle. Für das kommende Jahr laute das Motto von „Mats Infinity“ daher: „One world music tour“. „Was immer dabei auch raus kommen wird – sicher ist bereits schon jetzt, dass wir uns mehr im Ausland als in Deutschland aufhalten werden“, sagt Kremer und verrät, dass neben den USA auch England, Brasilien und Rumänien auf dem Tourneeplan stehen.

Auf Frühlings- und Oktoberfesten sowie auf Volksfesten werde die siebenköpfige und mit Gitarre, Bass, Schlagzeug, Keyboard, Trompete, Saxophon und Posaune ausgestattete Stimmungskapelle vom volkstümlichen Schlager bis Rock alles spielen. „Wir können zwar nicht behaupten, dass von Abba bis Zappa alles vertreten ist – unserer Repertoire, zu dem auch von mir geschriebene Lieder gehören, ist aber schon besonders vielfältig“, sagt Kremer.

Mit seiner Full-Service Agentur MKWHY-Music stellt Kremer das Wissen und die Erfahrung aus vielen Jahren im Musikbusiness auch anderen zur Verfügung. „Durch die langjährigen Tätigkeiten in den unterschiedlichen Musikbereichen bieten wir Kunden ein großes Spektrum an Angeboten“, sagt Kremer. So gehören unter anderem die Künstlervermittlung, Texte, Künstlermanagement, Label, Musikverlag Tour- und Eventmanagement und vieles mehr zu den Dienstleistungen rund um die Musik.



>Weitere Informationen im Internet unter www.mkwhy-music.de