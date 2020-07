Weihnachtsbäume aus Aasbüttel : Schafe im Einsatz: Wollige Mitarbeiter auf Hof Holzfuß

Neun britische Shropshire-Schafe beseitigen unerwünschte Wildkräuter.

13. Juli 2020, 14:42 Uhr

Aasbüttel | Gleich neun neue Mitarbeiter haben Sabrina Holzfuß und ihre Schwester Stefanie Sebestyen als Betreiber des Hof Holzfuß rechtzeitig zur neuen Weihnachtsbaum-Saison eingestellt. Ihr Auftrag: Rasen mähen und wild wachsendes Kraut zwischen den Bäumen entfernen. „Unsere neue Belegschaft nimmt uns eine Menge Arbeit ab“, sagt Holzfuß, die gemeinsam mit ihrer Schwester eine Fläche von 25 Hektar mit rund 40.000 Weihnachtsbäumen bewirtschaftet.

Die Schwestern versuchen möglichst wenig in das Wachstum ihrer Blau- und Rotfichten, Nordmanntannen und Nobilis einzugreifen. So werden keine Heckenscheren oder Macheten eingesetzt, um die Bäume in eine gewünschte Form zu bringen. Vielmehr Wert legen die Schwestern auf Handarbeit. „Wir verzichten natürlich auch auf eine Behandlung der Bäume mit Chemikalien oder Pestiziden.“

Dennoch brauchen die Bäume einiges an Pflege und Zuwendung, viel Licht und eine ordentliche Portion Nährstoffe. Doch gerade diese werden ihnen von wilden Beikräutern streitig gemacht. Und das führt zu noch mehr Arbeit, da Wildkräuter sich gerade in der warmen Jahreszeit in den Kulturen breit machen. Diese Arbeit war für die Schwestern, die den Hof in vierter Generation bewirtschaften, allein fast nicht mehr zu bewältigen. Grund genug, sich Unterstützung von wahren Profis zu holen: Schafen.

Doch nicht jedes Schaf ist für diese Arbeit geeignet. Vor allem die englische Shropshire-Rasse sei dafür geeignet. Die patrouilliert seit einigen Wochen zwischen den Baumreihen und vertreibt zudem durch ihre Anwesenheit jeden unerwünschten Eindringling. „Nebenbei beliefern uns die Schafe auch noch mit dem wertvollen Rohstoff Naturdünger“, sagt Sabrina Holzfuß, die die Schafe aus dem Weserbergland von einer befreundeten Baumschule in den Norden holte. Das besondere an der Rasse sei, dass sie nicht die Nadeln der Bäume anfressen, sondern sich tatsächlich nur auf das Grün unter und zwischen den Bäumen konzentrieren. So können die Bäume gut austreiben.

„Wenn unsere neuen Mitarbeiter hier nichts mehr zu tun haben, treiben wir sie auf eine andere Fläche“, sagt Holzfuß, die ihre Jung-Hammel Martin, Klaus, Hein, Hans, Hansi, Erich, Johannes, Helmut und Bruno nach verstorbenen Dorfbewohnern benannte. „Das stieß bislang auf sehr positive Resonanz“, sagt Holzfuß, die jetzt erst einmal ausprobieren wolle, wie viel die neuen Mitarbeiter tatsächlich leisten. „Es kann durchaus sein, dass wir uns irgendwann noch ein paar Mutterschafe dazu holen.“

Überhaupt biete der Hof Holzfuß mit seinen Schafen, Hühnern und Hunden auch anderen Tieren ein Zuhause. „Auch die meisten Insekten, die sich in unseren Baumkulturen niedergelassen haben, arrangieren sich prima mit den Bäumen. Daher vertreiben wir auch niemanden, der nicht stört“, sagt Sabrina Holzfuß.

So dürfen sich auf dem Hof nach wie vor Fuchs und Hase gute Nacht sagen, Vögel ihre Nester bauen, Mäuse tun und lassen, wozu sie Lust haben. „Sogar Eulen und Käuze leben in den großen Bäumen.“ Schließlich leiste der Hof mit tier- und pflanzenreichen Kulturen einen bescheidenen Beitrag zur Artenvielfalt. „Das liegt uns sehr am Herzen“, betonen die Schwestern, deren Philosophie genau so wertvoll sei, wie biozertifizierte Bäume.