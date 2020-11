Krankenhaus Itzehoe : Schärfere Corona-Regeln am Klinikum

Alle Veranstaltungen sind abgesagt und das Klinikrestaurant empfängt nur noch Mitarbeiter.

01. November 2020, 13:16 Uhr

Itzehoe | Die von der Regierung beschlossenen, verschärften Corona-Regeln betreffen in einigen Punkten auch unmittelbar das Klinikum Itzehoe. So müssen alle öffentlichen Veranstaltungen im November abgesagt werden – auch Reihen wie „Klinik im Dialog“, Patientencafé oder die Angebote in der Elternschule. Dort wird als Ersatz für das Babycafé jeden Montag von 11 bis 12.30 sowie donnerstags von 9.30 bis 11 Uhr eine telefonische Beratung angeboten. Eine Anmeldung dafür ist unter 04821/7721243 (bitte Anrufbeantworter nutzen) nötig.

Das Klinikrestaurant darf ab sofort nur noch für die Mitarbeiter betrieben werden, für externe Besucher muss es geschlossen bleiben. Der Kiosk ist von den Einschränkungen nicht betroffen.

Das Trainingszentrum Medifit muss aufgrund der Regierungsbeschlüsse ab Montag ebenfalls für den Rest des Monats für den Freizeit-Trainingsbetrieb geschlossen bleiben – dies gilt sowohl für die Trainingsfläche als auch das Bewegungsbad und die Gruppenkurse. Eine Ausnahme besteht für therapeutische Angebote. Nutzer, die aufgrund ärztlicher Verordnung trainieren, sind weiter zugelassen. Diese wenden sich zur Absprache der Voraussetzungen und Trainingszeiten bitte an das Medifit-Team unter 04821/7726772. Die Kunden werden auch direkt über die neuen Regelungen informiert. Ein Online-Angebot ist ebenfalls wieder in Planung.

Hinsichtlich der Besucherregelungen bringen die neuen Corona-Beschlüsse zunächst keine Änderungen mit sich. Es gilt nach wie vor die bestehende Regelung: Pro Patient darf pro Tag eine Person für eine Stunde während der Besuchszeiten von 11 bis 18 Uhr kommen. Diese muss im Vorwege namentlich benannt und in der elektronischen Patientenakte dokumentiert worden sein. „Wir bitten um Verständnis für diese Beschränkungen“, sagt der Ärztliche Direktor Michael Kappus. „Sie dienen dazu, eine Eintragung des Virus in das Krankenhaus zu vermeiden, um sowohl Patienten als auch Mitarbeiter zu schützen.“

Derzeit werden im Klinikum zwei Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt.