Veranstaltung in Hohenlockstedt : SC Itzehoe sagt Triathlon an der Lohmühle ab

Das für den 14. Juni geplante Event wird nicht stattfinden. Ersatz möglicherweise am 27. September.

von Michael Lemm

10. Mai 2020, 15:47 Uhr

Hohenlockstedt | Diese Nachricht kommt nicht wirklich überraschend, denn sie hatte sich schon lange abgezeichnet. Auch der SC Itzehoe muss wie viele andere Veranstalter seinen für den 14. Juni geplanten Triathlon an der Lohmühle in Hohenlockstedt absagen. Das teilt der Klub auf der Homepage seiner Triathlon-Sparte mit. Für die angemeldeten Teilnehmer entstehen aber keine Kosten, denn bereits gezahlte Startgebühren werden zurückerstattet.

Eine kleine Hoffnung haben die SCI-Verantwortlichen um André Beltz noch, eine Triathlonvariante am 27. September in Itzehoe präsentieren zu können, sollte es die „Corona-Lage“ zulassen. Ansonsten gehe für 2021 die Planung weiter. Dann will der SC Itzehoe seinen Triathlon wie gewohnt an der Lohmühle veranstalten, Termin ist dann der 13. Juni.