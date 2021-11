Tischtennis-Landesliga Süd Männer : SC Itzehoe gewinnt in eigener Halle gleich doppelt

Gegen Moorreger SV II (7:1) und VfL Bad Schwartau II (7:3) gelingt die ersehnte Trendwende.

Itzehoe | In der Tischtennis-Landesliga gelangen den TT-Herren des SC Itzehoe die langersehnten ersten Siege vor heimischem Publikum. In einen Rausch gespielt Gegen den Moorreger SV II spielten sich die Itzehoer in einen Rausch und führten schnell 5:0. Jörg Hubrich / Peer Olaf Reich und Niklas Hubrich / Ulli Kapell in den Doppeln, Jörg Hubrich, Peer-Olaf Reich...

