Badminton-Landesliga Nord : SC Itzehoe feiert gegen TSV Nord Harrislee ersten Saisonsieg

Beim 8:0 gegen den Tabellenletzten kamen nie Zweifel am Erfolg auf

von Reiner Stöter

09. November 2021, 14:50 Uhr

Itzehoe | Mit einem deutlichen 8:0 gegen den TSV Nord Harrislee hat das Badmintonteam des SC Itzehoe den ersten Saisonsieg in der Landesliga Nord eingefahren. Nachdem die Itzehoer in den vergangenen Partien mehrmals unglücklich einen doppelten Punktgewinn verpassten, kamen beim Kantersieg gegen den Tabellenletzten nie Zweifel an einem Erfolg auf.

Abstiegskampf

Das Team aus Harrislee hingegen findet sich nach der dritten deutlichen Niederlage im tiefsten Abstiegskampf wieder.

Aufstellung umgebaut

Für ihr letztes Heimspiel in diesem Kalenderjahr hatten die Störstädter in ihrer Aufstellung einiges umgebaut. So starteten Malte Blohm und Paul Schuldt erstmals gemeinsam im ersten Herrendoppel und konnten dies bis auf eine kleine Schwächephase zum Ende des zweiten Satzes kontrollieren. Besonders Schuldt brillierte immer wieder mit starken Schlägen und sicherte so den ersten Punkt für den SCI.

Starkes SCI-Damendoppel

Auch Sonja Soltwisch und Sina Lindemann im Damendoppel bestimmten von Beginn an die Partie und konnten sich im Spielverlauf sogar noch steigern, so dass es für die Gäste im zweiten Satz nur noch für neun Punktgewinne reichte.

Mehr Gegenwehr

Auf bedeutend mehr Gegenwehr trafen Thore Schwarz und Marcel Muchaier im zweiten Herrendoppel. Gegen die beiden Linkshänder aus dem hohen Norden lief das SCI-Duo lange einem kleinen Rückstand hinterher, konnte jedoch kurz vor Schluss den ersten Satz noch drehen. Im zweiten Durchgang kamen die Störstädter dann besser in Fahrt und gewannen mit 21:16.

Soltwitsch klar überlegen

Mit der 3:0-Führung im Rücken wurden die folgenden Einzeldisziplinen zu einer klaren Angelegenheit für das Landesligateam des SCI. So gewann Sonja Soltwisch auch ihr drittes Einzel in dieser Saison überlegen in zwei Sätzen und auch in den drei Herrenpartien konnten die Gäste aus dem hohen Norden in keinem Satz mehr als 14 Punkte erzielen.

Blohm sichert vorzeitig Gesamtsieg

Malte Blohm, diesmal im Spitzeneinzel für den SCI am Start, konnte das risikoreiche Spiel seines Kontrahenten gut kontern und so den vorzeitigen Gesamtsieg sichern, während Marcel Muchaier im zweiten Herreneinzel seinen Geschwindkeitsvorteil gegen „Altmeister“ Marc Wehrlein auszuspielen wusste.

Frank Kossiski

Steigerung zum klaren Sieg

Auch im dritten Herreneinzel war es nur in der Anfangsphase ein enges Match, ehe sich Schuldt ab 11:10 klar steigerte und beide Durchgänge noch deutlich gewann.

Am Ende noch Spannung

Beim Zwischenstand von 7:0 wurde es zum Abschluss im gemischten Doppel noch einmal spannend. Für die Itzehoer lief hier erstmals Thore Schwarz an der Seite von Sina Lindemann auf. Die Gäste aus Harrislee versuchten noch einmal mit viel Kampfgeist zumindest den Ehrenpunkt zu sichern und erzwangen das einzige Drei-Satz-Match des Tages. Im finalen Durchgang fehlte jedoch die Kraft und so bejubelten die Steinburger mit ihren rund 65 Zuschauern den lupenreinen 8:0-Erfolg.

Nach einer Spielpause am kommenden Wochenende steht am 20. November bereits das letzte Hinrundenspiel für die Steinburger bei der SG Großsolt/Munkbrarup auf dem Programm.