Spenden für Kriegsopfer : SC Hohenaspe stolz auf gespendete Summe

Fußball-Kreisligist hatte im Spiel gegen Alveslohe zur Spendenaktion für Ukraine aufgerufen - Verein rundet Summe für Kriegsopfer auf

Hohenaspe | „Das war eine tolle Sache“, freut sich der Vorsitzende des SC Hohenaspe Thomas Fuchs über das Ergebnis der Spandenaktion für die Ukraine im Kreisliga-Punktspiel gegen TuS Teutonia Alveslohe. Stattliche Summe Zusätzlich zu dem am Spieltag eingesammelten Geld kam noch eine Privat- und eine Firmenspende hinzu, so dass am Ende knapp 2000 Euro zusammenge...

