Fussball-Kreisliga Süd-West : SC Hohenaspe hat den Klassenerhalt noch fest im Visier

Optimismus beim Vorletzten: Im neuen Jahr soll vieles besser werden

Hohenaspe | Auf einem Abstiegsplatz in der Fußball-Kreisliga Süd-West überwintert der SC Hohenaspe. Das Team von Trainer Rene Grundler erreichte in neun durchgeführten Begegnungen bei drei Siegen und sechs Niederlagen nur neun Punkte und belegt aktuell den zehnten Tabellenrang in der „Elfer-Liga“. Viele Verletzungsprobleme Trotz dieser negativen Zwischenbilanz, ha...

