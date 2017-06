Unfall in Ecklak : Sattelzug mit Splitt kippt auf Weide

vergrößern 1 von 2 Foto: Mehmel 1 von 2

„Nicht umsonst gilt auf dieser Strecke eine Gewichtsbeschränkung von 5,5 Tonnen,“ kommentierte ein Polizeibeamter am Donnerstag in Wilster die Bruchlandung eines Lkw-Fahrers. Der 40-Jährige aus Bad Harzburg war mit seinem mit 25 Tonnen Splitt beladenen Sattelzug auf einer Spurbahn in Ecklak in Richtung Seedorf unterwegs. Beim Abbiegen in die Straße Neue Fahrt wurde es für das Gespann dann aber doch zu eng. In der Kurve legte sich der schwere Lastzug auf die Seite. Der Fahrer kam mit leichteren Verletzungen und dem Schrecken davon. Eine Polizeistreife fuhr ihn zu einem alarmierten Rettungswagen, der die Unfallstelle nicht auf Anhieb gefunden hatte. Landwirte aus der Nachbarschaft räumten die Ladung von der Weide, ein Spezial-Laster für schwierige Bergungsarbeiten rückte an. Warum der Lkw-Fahrer diesen Weg gewählt hatte, ist unklar.

von Volker Mehmel

erstellt am 09.Jun.2017 | 05:00 Uhr