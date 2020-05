Unfall bei Wilster : Sattelschlepper verliert an B5-Auffahrt seinen Auflieger

Der Zubringer zur Bundesstraße blieb während der Bergung zwei Stunden gesperrt.

von Delf Gravert

04. Mai 2020, 17:04 Uhr

Wilster | Vermutlich durch einen technischen Defekt hat ein Sattelzug am Montagnachmittag seinen Auflieger bei Wilster verloren. Der Fahrer wollte auf die B5-Auffahrt in Richtung Itzehoe fahren, als der Unfall passierte. Der Anhänger wurde am Anschluss wieder angekoppelt. Die Polizei musste die Fahrbahn währenddessen für rund zwei Stunden sperren.