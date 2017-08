DJ-Party in Brokstedt : Satte Beats auf der Rennstrecke

vergrößern 1 von 1 Foto: sh:z 1 von 1

Wo sonst die Motoren röhren, wummern in dieser Nacht die Bässe, Sounds und Melodien schwirren zu farbintensiver Beleuchtung übers Land. Im Speedway-Stadion auf dem Holsteinring in Brokstedt feiern die Fans elektronischer Tanzmusik am Wochenende ein neues Musikspektakel der besonderen Art. Am Sonnabend, 26. August, von 11.30 bis 0.30 Uhr, findet erstmals das „Speedway-Music-Festival“ mit mehr als 20 nationalen und internationalen DJs auf zwei Bühnen statt. Mit Kapazitäten für mehr als 5000 Festival-Fans bieten diese ein besonderes Sounderlebnis mit einem Touch Ibiza.

„Bei unserer Premiere eines der größten Festivals seiner Art in Norddeutschland legen international bekannte DJs feinste Electro-, House- und Hip-Hop-Tunes auf, um ihren Fans richtig einzuheizen“, kündigt Organisator John Mahlmann an. „Die Fans können hier einen Tag lang bei ihrer Lieblingsmusik feiern, alles vergessen und den Sommer genießen.“ Mahlmann verspricht „satte Beats auf der Rennstrecke“. Neben etwa 25 weiteren hochkarätigen DJs stehen vor allem Haupt Acts elektronischer Musik wie der Schweizer House-DJ Antoine (Antoine Konrad) auf der Bühne, der seinen internationalen Durchbruch 2011 mit der Single „Welcome to St. Tropez“ hatte und im Jahr 2015 als Mitglied der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ tätig war. Das DJ-Duo „Gestört aber Geil“ aus Erfurt, bestehend aus den DJs „Spike D“ (Marcel Stephan) und Nico Wendel, bringt für seinen Hit „Wohin willst Du“, mit dem er in den Charts vertreten ist, auch Sängerin Lea für eine Live-Performance mit. Mit ihrer Mischung aus melodischem Tech- und Deep-House, gepaart mit Pop-Stücken, sind sie seit 2010 aktiv und feierten ihren Durchbruch im Jahr 2012 mit ihrer ersten Single „Unter meiner Haut“ (ein Cover des gleichnamigen Songs von Elif). Mit ihr erreichten sie 2015 Platz sechs der deutschen Charts und wurden mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Sie stellen auch Titel ihres zweiten Albums „#Zwei“ (2017) vor. Darüber hinaus gibt es moderne Klänge mit „Holl & Rush“ aus Holland und Hip Hop mit DJ „Teddy O“. Auf dem Gelände sind eigene Fotografen und ein Video-Kamerateam unterwegs.

„Mit der Location haben wir den perfekten Ort gefunden“, sagt Organisator John Mahlmann. Er richtet schon seit Jahren Clubveranstaltungen und kleinere Open-Airs sowie Konzerte in Diskotheken aus. Vor eineinhalb Jahren kam er auf die Idee, das vor drei Jahren in Rotenburg (Wümme) mit DJs gestartete „Ferdinands-Feld-Festival“ zum Vorbild für ein eigenes zu nehmen. Er begann mit der Suche nach einer geeigneten Location außerhalb Hamburgs. In der Hansestadt sei es schwierig mit Genehmigung und Auflagen sowie Parkplätzen. „So haben wir in den Norden geguckt“, schildert er. Dann fiel der Blick auf das Speedway-Stadion in Brokstedt, der Motorsportclub als Hausherr wurde angesprochen – und Mahlmann konnte das Areal buchen. „Die Infrastruktur mit Strom, Wasser und Abwasserentsorgung ist schon da“, freut er sich über ein gutes Stück vorhandener Infrastruktur. Sein Eindruck: „Es ist ein Gelände mit eigenem Charme.“ Das Speedway-Stadion als Austragungsort der großen Party habe letztlich auch bei deren Namensfindung geholfen.

Musik ist an dem Abend jedoch nicht alles. Mahlmann und sein Team haben auch den Aspekt Motorsport ins Programm auf dem Rennsportgelände aufgenommen. Bei einer Tuning-Show mit Ausstellung präsentieren sich Autofirmen im Wettbewerb „Show & Shine“. Dazu gibt es Foodtrucks, Dance-Acts, eine Light Show mit Pyrotechnik. Mit alldem versucht er, die Fans zu überzeugen, denn: „Wir wollen im nächsten Jahr wieder kommen.“

Michael Schubert, zweiter Vorsitzender des MSC, freut sich schon auf die Veranstaltung. Denn das Areal biete viel Potenzial, werde aber übers Jahr nur vergleichsweise wenig genutzt. Da das Konzept des Veranstalters nicht nur den Motorsportclub, sondern auch die Gemeinde überzeugte habe, hätte dem Speedway-Festival nichts im Wege gestanden. „Das passt zu unseren Überlegungen, die Arena multifunktional zu nutzen.“ Schubert verhehlt nicht, dass auch wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend waren für die Vermietung an John Mahlmann. „Es muss aber immer zu uns passen.“

Info: Tickets (Einlass: ab 18 Jahren) im Vorverkauf 29,90 Euro, an der Abendkasse 40 Euro. VIP-Ticket: 79 Euro (exklusiver Parkplatz, gesonderter Einlass und exklusiver Sitzplatz im VIP-Bereich).



von Ludger Hinz

erstellt am 22.Aug.2017 | 13:00 Uhr