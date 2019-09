Ein Tresor sowie Schmuck wurde gestohlen.

27. September 2019, 12:52 Uhr

Sarlhusen | Am Donnerstag sind Unbekannte in Sarlhusen in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter stiegen zwischen 6.45 und 20.30 Uhr über die Terrasse ins Haus am Reuthenberg ein. Beute: ein Tresor und Schmuck.





> Hinweise unter: 04821/6020.