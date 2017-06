Kreis Dithmarschen : Sankt Annen: Sylterin stirbt bei Verkehrsunfall

Sankt Annen | In der Nacht zum Freitag ist in Sankt Annen (Kreis Dithmarschen) eine Frau bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die aus Sylt stammende Frau kurz vor 2 Uhr mit ihrem Volkswagen auf der Landesstraße 156 aus Richtung Sankt Annen kommend in Richtung Friedrichstadt unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 69-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte drei Bäume und blieb an einem vierten schließlich seitlich mit dem Dach liegen. Bei dem Unglück zog sie sich schwere Verletzungen zu, denen sie unmittelbar vor Ort erlag.

Die Polizei stellte den Unfallwagen sicher, ein Staatsanwalt ordnete die Blutprobenentnahme bei der Verunglückten an. Zur Unfallaufnahme erschien ein Sachverständiger vor Ort.

Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme war die L156 bis etwa 4.45 Uhr gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es aufgrund der Nachtzeit nicht.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de

erstellt am 23.Jun.2017 | 13:23 Uhr