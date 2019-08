Sammlung für Bethel

von Joachim Möller

14. August 2019, 11:21 Uhr

Kellinghusen | Die Kirchengemeinde Kellinghusen nimmt vom 2. bis 7. September wieder Kleiderspenden für Bethel an. Ablageort ist die linke Garage am Gemeindehaus in der Lindenstraße 2. Gesammelt werden gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Handtaschen, Schuhe, Plüschtiere und Federbetten. Mit dem Erlös wird die Arbeit der Bodelschwinghschen Anstalten Bethel unterstützt: Hilfe für Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Alte, Kranke, Kinder und Jugendliche mit besonderen sozialen Schwierigkeiten. Nicht in die Kleidersammlung gehören Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder beschädigte Teile, Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte.