Saisonstart – egal wie

von shz.de

29. März 2018, 05:00 Uhr

Ob es das Wetter zulässt, dass Bälle über die Wiesen getrieben werden können, muss sich zeigen. So oder so: Auf Hof Basten nahe der B 206 wird Ostersonntag um 10 Uhr die Swin- und Fußballgolfsaison eröffnet. Zudem bietet Familie Ehlers auf ihrem Gelände oder beim Spaziergang durch den Wald Crossboule an.

Auch die Gastronomie auf dem Hof öffnet wieder mit Snacks und Getränken. Dazu gehört auch das Bauernhofeis vom Kroghoff aus Fuhlendorf. „Außerdem sind auch in diesem Jahr wieder Monatsspecials zu erwarten“, kündigt Ellen Ehlers an.

Trotz des erneuten Wintereinbruchs blieb der Starttermin bestehen. Besucher könnten auch einfach kommen und sich bei Kaffee und Kuchen informieren: „Die Türen sind auf.“

>

Info: www.hofbasten.de