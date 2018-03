Elbe Ice Stadion in Brokdorf : Saisonbilanz mit fast 50 000 Besuchern

Sommerpause in der Eishalle bricht an. Am 5. Mai wird das Freibad in die Saison starten.

von Ludger Hinz

21. März 2018, 05:00 Uhr

Mit knapp 50 000 Besuchern verabschiedet sich das Elbe-Ice Stadion in die Sommerpause. Diese Saisonbilanz zog nach dem abschließenden Eishockey-Turnier Eismeister Enrico Arndt.

Mit insgesamt 48 449 Gästen seit Oktober lag man knapp 70 Besucher über dem Vorjahresergebnis (48 380). Besucherstärkste Monate verzeichnete die Eishalle zum Jahreswechsel im Dezember mit 11 451 Gästen (Vorjahr: 11425 Gäste/plus 26) und im Januar sogar mit 12 359 Besuchern (12826/minus 467). „Zugpferd waren wieder die Eis-Discos, die im Mittel immer mehr als 600 Besucher hatten, und die Eisstock-Trophys mit vielen Teilnehmern“, so Enrico Arndt.

Gefolgt werden der Dezember und Januar zahlenmäßig von dem um einige Tage kürzeren Februar mit 9733 Besuchern (9088/plus 645). Nicht ganz so gut besucht waren der November vergangenen Jahres mit 5152 Gästen (5561/minus 409) sowie der verkürzte Oktober 2017 mit 3919 Besuchern (3547/plus 372) und dem ebenso verkürzten März 2018 mit 5835 Gästen.

Damit erzielte die Halle bis auf zwei Ausnahmen in jedem Monat einen Zuwachs und ein besseres Gesamtergebnis als im Vorjahr. Nachdem letzten öffentlichen Eislaufen schließt die Eishalle ihre Pforten nun bis Oktober wieder. Seit Montag wurde das Eis getaut, innerhalb von zwei Tagen war die Fläche trocken.

Nun ziehen die Eismeister wieder um ins Brokdorfer Freibad, das Sonnabend, 5. Mai, ab 14 Uhr mit einem bunten Eröffnungsprogramm die Freibad-Saison einläutet.