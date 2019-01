Wilster : Säugling tot – Mordkommission ermittelt

Ein zwei Monate alter Junge verstarb im November an einem so genannten Schütteltrauma. Am Dienstag kam der Tatverdächtige in U-Haft.

von nr

29. Januar 2019, 15:25 Uhr

Seit Ende November 2018 hat die Itzehoer Mordkommission in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe im Falle eines Tötungsdeliktes an einem Säugling ermittelt. Tatort war Wilster. Gestern erließ ein Richter am Amtsgericht Itzehoe Untersuchungshaftbefehl gegen einen 34-jährigen Tatverdächtigen.

Am 16. November vergangenen Jahres wurde nach einem Notruf ein zwei Monate alter Säugling in das Itzehoer Klinikum eingeliefert. Dort starb das Kind vier Tage später. Nach einer Sektion ergab sich der Verdacht, dass ein Schütteltrauma Todesursache war.

Zudem, so informieren Polizei und Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung, habe der Junge Verletzungen aufgewiesen, die auf Misshandlungen hindeuteten. Die Itzehoer Mordkommission übernahm daraufhin die Ermittlungen.

Verantwortlich für die tödlichen Misshandlungen des Babys soll der 34 Jahre alte Lebensgefährte der aus Wilster stammenden Mutter sein. Im Verlauf weiterer rechtsmedizinischer Untersuchungen hatte sich der Verdacht gegen den Mann erhärtet.

Gestern erfolgte nun die Festnahme des Beschuldigten, der sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert habe. Seine Vorführung vor dem Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe erfolgte Dienstagmittag. Der Richter erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags. Mittlerweile befindet sich der 34-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.