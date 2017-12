Gelber Sack : Sack-Ärger und kein Ende

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Der Ärger über die gelben Säcke im Kreis Steinburg nimmt kein Ende. Da von den Fahrzeugen keine Säcke mehr verteilt werden, überrennen die Bürger die wenigen Ausgabestellen. Sind auch dort keine Säcke mehr vorhanden, werden die Mitarbeiter teilweise übel beschimpft. Das trifft in der ländlichen Regionen vor allem die Amtsverwaltungen, die oft als einzige Ausgabestelle fungieren. Dort regt sich jetzt Widerstand. Auch der Kreis Steinburg sieht sich die Sack-Misere nicht mehr tatenlos an, Landrat Torsten Wendt bat die Kieler Landesregierung um Unterstützung.

„So kann es nicht weitergehen“, sagt Volker Tüxen, Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Itzehoe-Land, auf Anfrage. „Die Leute rennen uns die Tür ein und beschimpfen meine Mitarbeiter, wenn wir keine Gelben Säcke mehr haben. Das ist kein Zustand.“ Ein Beispiel: Bürger aus Peissen müssten 25 Kilometer fahren, um sich bei der Amtsverwaltung Itzehoe-Land Gelbe Säcke abzuholen. Und führen die selbe Strecke zurück – manchmal auch ohne Beutel, wenn keine geliefert wurden. Tüxen ist nicht bereit, diesen Zustand weiter so hinzunehmen. Denn die Ausgabe der Gelben Säcke sei keine öffentliche Aufgabe, sondern eine privatwirtschaftliche in Zuständigkeit des Dualen Systems. Ausgabestellen sollten dort sein, wo der Verpackungsmüll anfällt – in Lebensmittelgeschäften oder Tankstellen. „Da, wo ich einkaufe, müssen auch die Säcke liegen.“ Aufgrund der Probleme will Tüxen das Gespräch mit allen Beteiligten suchen. Mit Firmenvertreter, aber auch mit seinen Kollegen von den anderen Ämtern. „Das Duale System ist gefordert, eine praktikable Lösung zu finden.“ Dem Leitenden Verwaltungsbeamten geht es darum, die Bürger in der ländliche Region gut versorgt zu wissen. Dafür seien weitere Ausgabestellen unverzichtbar. Ähnlich sieht es Jürgen Rebien vom Amt Kellinghusen. Für seine Region gibt es lediglich zwei Ausgabestellen – in der Kellinghusener Amtsverwaltung und im Hohenlockstedter Rathaus. Allerdings, so Rebien, klappe die Versorgung mit Gelben Säcken in jüngster Zeit wieder etwas besser. Lieferschwierigkeiten gab und gibt es auch in anderen Ausgabestellen – mit verbalen Entgleisungen bei Nichtbelieferung von unzufriedenen Bürger. „Die Wut, wenn es keine Gelben Säcke gab, wurde manchmal an Mitarbeitern ausgelassen“, sagt Frank-Dieter Simon, Sprecher der Stadt Itzehoe. Das bestätigt Heiko Wiese, Leitender Verwaltungsbemater des Amtes Wilstermarsch. Auch er hält die Ausgabe in Geschäften oder Tankstellen für eine bessere Lösung, das Amt sollte ergänzend Beutel bereithalten. „Als Serviceleistung für den Bürger.“

Über „schlechte Belieferung“ klagt ebenfalls Jörg Lassen, Betriebsleiter der Firma Itzehoer Schrott- und Recycling. Die Anzahl der Säcke sei von der Firma zu knapp kalkuliert. Das bestätigt Anja Martens, Abteilungsleiterin der Abfallwirtschaft beim Kreis Steinburg. „Die Lieferungen entsprechen nicht dem Bedarf.“ Die Probleme seien vor einem Jahr aufgetreten. In den Jahren zuvor – das System wurde 1993 eingeführt – sei es reibungslos gelaufen. Ihr Chef, Landrat Torsten Wendt wurde im jüngsten Hauptausschuss noch drastischer und sprach von einer „teilweise unzuverlässigen Versorgung“. Die Verwaltung habe der Firma deshalb bereits mehrfach Ersatzvornahme angedroht und letztlich Kiel um Unterstützung gebeten. „Das ist ein unhaltbarer Zustand.“

Zuständig für Gelbe Säcke ist das Duale System Deutschland, das in den einzelnen Regionen Unternehmen mit der Verpackungsmüll-Abfuhr beauftragt, den die Verbraucher zuvor über den Grünen Punkt bezahlt haben. Im Kreis Steinburg war das bis Mitte des Jahres die Firma Bischof, die den Auftrag aufgrund finanzieller Turbulenzen jedoch zurückgegeben hat. Eingesprungen ist die Firma Optisys. Das Wedeler Unternehmen wird bis 2021 für die Entsorgung in Steinburg zuständig sein, da sie zuvor schon die Ausschreibung gewonnen hatte.

Dass vom Fahrzeug aus zurzeit keine Beutel mehr verteilt werden, liegt am Vertrag. Das ist dort nicht vorgesehen, sagt Optisys-Geschäftsführer Michel Meißner. Für die kommenden Jahre sei das geregelt, aber auch dann könnten die Fahrzeuge aus Platzgründen lediglich drei Kartons (150 Rollen) mitführen. „Es hat sich zwar eingebürgert im Kreis Steinburg, ist aber eine freiwillige Leistung.“ Darüber hinaus beliefere er die Ausgabestellen, die laut Ausschreibung genannt sind. Und diese könnten jederzeit nachbestellen. Er könne den Ärger der Bürger verstehen, letztendlich seien aber auch sie verpflichtet, sich Säcke zu besorgen.

In der Vergangenheit habe es zwar Lieferschwierigkeiten gegeben, aber momentan gebe es keine Sack-Not mehr, betont Meissner weiter. Und für 2016 würden sechs neue Ausgabestellen eingerichtet. Insgesamt betont der Geschäftsführer, dass er der Dienstleistung ausreichend nachkomme. Und für die aufgetretenen Probleme werde nach Lösungen gesucht. Außerdem verweist Meissner darauf, dass seine Firma den Auftrag vom Dualen Systen innerhalb von drei Tagen übernehmen musste und die Abfuhr seitdem auch reibungslos funktioniere.