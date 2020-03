Siedlergemeinschaft Rethwisch : Sabine Nagel neue Siedler-Vorsitzende

Lothar Winter hat den Vorsitz aus Altersgründen abgegeben, bleibt aber als Beisitzer dem Vorstand erhalten.

08. März 2020, 15:37 Uhr

Rethwisch | Die Siedlergemeinschaft Rethwisch hat eine neue Vorsitzende. Für Lothar Winter, der aus Altersgründen nicht wieder kandidierte, wählten die Mitglieder während ihrer Jahresversammlung Sabine Nagel. Als Beisitzer bleibt Lothar Winter dem Vorstand aber erhalten.

Jahrzehnte im Vorstand

Für sein ehrenamtliches Engagement ehrte Bürgermeister Peter-Michael Neumann den ehemaligen Vorsitzenden. Lothar Winter war Jahrzehnte Mitglied im Vorstand, in den vergangenen fünf Jahren war er Vorsitzender. Lob gab es dafür auch von der Kreisvorsitzenden der Steinburger Siedler, Gudrun Courvoisier.

Vorstand bestätigt

Nach den Wahlen bleiben Wolf Eise Matzen stellvertretender Vorsitzender, Dieter Brunke Kassenwart und Anja Krüger Schriftführerin. Als Beisitzer fungiert weiter Holger Krajewski, neu ist neben Lothar Winter auch Sabine Mundhenke.

Kein Skatturnier mehr

Für dieses Jahr plant die Siedlergemeinschaft wieder ihre traditionellen Veranstaltungen wie Vorgarten-Wettbewerb und Jahresabschlussessen. Ein Skatturnier wird es nicht mehr geben, der ausrichtende SV Neuenbrook/Rethwisch verzichte auf die Austragung, so Lothar Winter. Angeregt wurde während der Versammlung, zu Weihnachten an den Ortseingängen Tannenbäume aufzustellen, analog einiger Nachbargemeinden.

Diverse Rabatte

Derzeit hat die Siedlergemeinschaft, die 1956 in Rethwisch gegründet wurde, 60 Mitglieder, wobei die Familienangehörigen dazugehören. Wie viele Vereine habe die Siedlergemeinschaft Nachwuchssorgen, der Altersdurchschnitt sei sehr hoch. Und das trotz zahlreicher Vorteile, so Kassenwart Dieter Brunke. So gebe es Rabatte bei den Stadtwerken Itzehoe Rabatt für Strom und Gas, ebenso in einigen Baumärkten. Als Jahresbeitrag entrichten die Mitglieder 42 Euro. Enthalten darin sind auch Grundstückshaftpflicht und Beratung in Rechtsfragen.