Verkehr : Runter vom Gas in der Fußgängerzone

von Robin Grützmacher

erstellt am 19.Sep.2017 | 05:08 Uhr

„Das sieht doch keiner“, sagte Bürgermeister Andreas Koeppen, als er gestern Mittag an der Einfahrt zur Feldschmiede am Dithmarscher Platz ankommt und sich die neue Beschilderung ansieht. Zwei Mitarbeiter des Bauhofes hatten das neue blau-weiße Schild gerade festgeschraubt – mussten auf Anweisung des Bürgermeisters aber nochmal ran und nachjustieren: Das Schild hing etwas zu tief und zeigte nicht deutlich genug zur Fahrbahn. Damit es auch wahrgenommen wird und bei den vorbeifahrenden Autofahrern neben den anderen Schildern nicht untergeht, ließ Koeppen zudem das darunter hängende „Parken“-Schild entfernen.

Zu schnelle Autos in der Fußgängerzone der Innenstadt – das ist für Passanten und Ladenbesitzer schon lange ein Ärgernis. Erst vor wenigen Wochen berichteten wir über das Thema. „Die brettern hier ganz schön längs“, hieß es da unter anderem von einer Mitarbeiterin der Bäckerei Carstens. Viele halten sich nicht an die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit und missachten die bereits vorhandenen Spielstraßen-Schilder. Auslöser für die jetzt neu angebrachte zusätzliche Beschilderung waren laut Koeppen die „immer wiederkehrenden Beschwerden“. Damit Autofahrern noch deutlicher wird, dass sie in der Fußgängerzone Schritttempo zu fahren haben, habe er die Verwaltung angewiesen, dass auf den neuen Schildern auch das Wort „Schrittgeschwindigkeit“ stehen soll und Fußgänger Vorrang haben. Angebracht sind sie an allen Ecken, an denen man in die Fußgängerzone einfahren kann.

Ob die Maßnahme Erfolg hat, wird die Zukunft zeigen. Manch einer ist skeptisch: „Ich glaube nicht, dass viele Leute das Schild wahrnehmen oder dadurch langsamer fahren“, sagt Passantin Christina Lübke. Martina Jahncke aus der Landhaus-Apotheke findet es gut, dass neue Schilder angebracht wurden, noch besser würde sie allerdings finden, wenn sie darauf hinweisen würden, dass ein Tempolimit von etwa sieben Stundenkilometern gilt. Sie glaubt, dass viele nicht wüssten, was Schrittgeschwindigkeit bedeutet. „Bitte nutzt die Chance, dass die Straße für den Verkehr freigegeben ist und man näher an die Geschäfte fahren kann“, appelliert Koeppen an alle, die „motorisiert“ unterwegs sind. Dies gehe nur, wenn sich alle an die Verkehrsregeln gehalten wird. Auch wegen Falschparkens gebe es öfter Beschwerden. Über die Verwaltung habe Koeppen veranlasst, dass es weiterhin Kontrollen durch das Ordnungsamt gibt. Am liebsten hätte er aber, das gar keine Kontrollen mehr nötig sind. Bei der Polizei könne er auch nicht mehr tun, als auf das Problem hinzuweisen. Sie entscheide selbst über ihre Einsätze und habe nur begrenzt Personal. Die Fußgängerzone sei intern in letzter Zeit nicht als Schwerpunkt ausgewiesen, sagte Polizeisprecher Peter Berndt. Da muss der Bürgermeister als ehemaliger Polizist auch selbst mal ran: Zwei Mal habe er schon zu schnelle Autofahrer angehalten und auf das Schritttempo hingewiesen, sagt Koeppen.