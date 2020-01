Bauernprotest in Heide : Rund 100 Landwirte aus dem Kreis Steinburg zeigten Flagge

Aus Horst, Grevenkop, Kaaks oder Ottenbüttel: Etliche Bauern folgten am Freitag erneut dem Demo-Aufruf von „Land schafft Verbindung“.

von Anna Krohn

17. Januar 2020, 11:06 Uhr

Horst | Ohne Bauern geht es nicht – um den Bürgern dies in Erinnerung zu rufen und erneut gegen das Agrarpaket des Bundes zu protestieren, das die Arbeit der Landwirte deutlich einschränkt, haben sich auch gestern wieder etliche Bauern mit ihren Traktoren an einer Demo beteiligt. Um 8 Uhr machten sich neun Trecker von der Elbmarschenhalle in Horst auf den Weg nach Heide, wo es um 11 Uhr eine Kundgebung gab. Rund 100 Steinburger Bauern wollten sich beteiligen, sagte der Horster Landwirt Stefan Wendtland (38, 3.v.l.) kurz vor der Abfahrt, die auf Wunsch der Polizei nicht als Sternfahrt und somit ohne Polizei-Eskorte erfolgte. Zur Situation der Bauern, auch in Bezug auf das Höfesterben, sagt Wendtland: „Für uns ist es fünf nach 12.“